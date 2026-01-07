سفير مصر بفرنسا يهنئ الأنبا مارك أسقف باريس والجالية المصرية القبطية بعيد الميلاد

قدم السفير د. طارق دحروج سفير جمهورية مصر العربية في باريس التهنئة لنيافة الأنبا مارك أسقف عام باريس وشمال فرنسا بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك خلال مشاركته في قداس عيد الميلاد بكاتدرائية السيدة العذراء مريم والملاك رافائيل بفرنسا.



وفي كلمة ألقاها خلال الاحتفال بعيد الميلاد، رحب السفير طارق دحروج بمشاركته مع الأخوة الأقباط احتفالاتهم بدعوة كريمة من نيافة الأنبا مارك، ونقل تهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيا الله تعالي أن يعيده عليهم بالخير والبركات، ولمصرنا الغالية دوام الرخاء والازدهار.



وأعرب السفير طارق دحروج، في كلمته، عن اعتزازه العميق بمشاركته الأولى مع أبناء الجالية القبطية المصرية في فرنسا في هذا الاحتفال، وتوجه بخالص الشكر إلى نيافة الأنبا مارك، ليس فقط على الدعوة الكريمة، "بل على الدور الروحي والوطني المتواصل الذي تضطلع به الكنيسة القبطية تحت قيادته، كجسر يربط أبناء الجالية في فرنسا بجذورهم، وكحاضنة لقيم الانتماء والتماسك والمحبة".



وقال السفير طارق إن "لقاءنا اليوم يجسد صورة حية لمصر كما نعرفها ونحبها، مصر التي تتسع للجميع، والتي كتب تاريخها المسلمون والمسيحيون معا، والتي كانت وستظل نسيجا وطنيا واحدا، لا تفرقه المسافات ولا تضعفه التحديات".



وأضاف "في عالم يزداد اضطرابا ومنطقة تمر بتحولات دقيقة، تواصل مصر مسيرتها بثبات وشجاعة مستندة إلى وعي قيادتها، وإلى صلابة إرادة شعبها.. وأنتم أبناء الجالية المصرية في فرنسا، تمثلون امتدادا حيا لهذه القوة، وسفراء لمصر بقيمكم، وبصورتكم المشرفة، وبإسهامكم الإيجابي في المجتمع الفرنسي".



وأعرب عن خالص تهانيه، وبالنيابة عن جميع أعضاء السفارة المصرية في باريس والقنصلية العامة ومكاتب الدفاع والتجاري والثقافي، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيا من الله تعالى أن يعيده عليهم، وعلى مصرنا الغالية وعلى شعبها العظيم، بمزيد من السلام والاستقرار والازدهار.



حضر القداس أيضا بعض أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية بباريس لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.



وترأس الأنبا مارك قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية السيدة العذراء مريم والملاك رافائيل، مقدما التهنئة لجميع الأخوة الأقباط بعيد الميلاد ومتمنيا لهم بمزيد من الخير والسلام.