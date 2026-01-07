قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوبير عن مباراة كوت ديفوار: اختبار قوي
البابا تواضروس الثاني يبعث رسائل للمصريين في عيد الميلاد المجيد
لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات «القاهرة ـ الإسكندرية» اليوم الأربعاء 7 يناير 2026
إيران تعدم رجلاً متهماً بالتجسس لصالح إسرائيل
مرصد الأزهر: تراجع الهجمات الإرهابية فى باكستان بنسبة 17% خلال ديسمبر.. وعام 2025 الأكثر عنفًا
بهاء أبو شقة يكشف لـ"صدى البلد" أسباب ترشحه لانتخابات رئاسة الوفد
تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاته بعد إجرائه عملية جراحية
تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم
الري والخارجية: مصر تتمسك بالتعاون مع دول حوض النيل وتحذر من المساس بحقوقها
تقلبات جوية مفاجئة تضرب البلاد خلال 24 ساعة.. الأرصاد تحذر من رياح قوية
شبورة كثيفة وصقيع.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 7 يناير 2026
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 7-1-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سفير مصر بفرنسا يهنئ الأنبا مارك أسقف باريس والجالية المصرية القبطية بعيد الميلاد

السفير د. طارق دحروج سفير جمهورية مصر العربية في باريس
السفير د. طارق دحروج سفير جمهورية مصر العربية في باريس
أ ش أ

قدم السفير د. طارق دحروج سفير جمهورية مصر العربية في باريس التهنئة لنيافة الأنبا مارك أسقف عام باريس وشمال فرنسا بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك خلال مشاركته في قداس عيد الميلاد بكاتدرائية السيدة العذراء مريم والملاك رافائيل بفرنسا. 


وفي كلمة ألقاها خلال الاحتفال بعيد الميلاد، رحب السفير طارق دحروج بمشاركته مع الأخوة الأقباط احتفالاتهم بدعوة كريمة من نيافة الأنبا مارك، ونقل تهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيا الله تعالي أن يعيده عليهم بالخير والبركات، ولمصرنا الغالية دوام الرخاء والازدهار. 


وأعرب السفير طارق دحروج، في كلمته، عن اعتزازه العميق بمشاركته الأولى مع أبناء الجالية القبطية المصرية في فرنسا في هذا الاحتفال، وتوجه بخالص الشكر إلى نيافة الأنبا مارك، ليس فقط على الدعوة الكريمة، "بل على الدور الروحي والوطني المتواصل الذي تضطلع به الكنيسة القبطية تحت قيادته، كجسر يربط أبناء الجالية في فرنسا بجذورهم، وكحاضنة لقيم الانتماء والتماسك والمحبة". 


وقال السفير طارق إن "لقاءنا اليوم يجسد صورة حية لمصر كما نعرفها ونحبها، مصر التي تتسع للجميع، والتي كتب تاريخها المسلمون والمسيحيون معا، والتي كانت وستظل نسيجا وطنيا واحدا، لا تفرقه المسافات ولا تضعفه التحديات".


وأضاف "في عالم يزداد اضطرابا ومنطقة تمر بتحولات دقيقة، تواصل مصر مسيرتها بثبات وشجاعة مستندة إلى وعي قيادتها، وإلى صلابة إرادة شعبها.. وأنتم أبناء الجالية المصرية في فرنسا، تمثلون امتدادا حيا لهذه القوة، وسفراء لمصر بقيمكم، وبصورتكم المشرفة، وبإسهامكم الإيجابي في المجتمع الفرنسي".


وأعرب عن خالص تهانيه، وبالنيابة عن جميع أعضاء السفارة المصرية في باريس والقنصلية العامة ومكاتب الدفاع والتجاري والثقافي، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيا من الله تعالى أن يعيده عليهم، وعلى مصرنا الغالية وعلى شعبها العظيم، بمزيد من السلام والاستقرار والازدهار. 


حضر القداس أيضا بعض أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية بباريس لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.


وترأس الأنبا مارك قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية السيدة العذراء مريم والملاك رافائيل، مقدما التهنئة لجميع الأخوة الأقباط بعيد الميلاد ومتمنيا لهم بمزيد من الخير والسلام.

السفير د طارق دحروج سفير جمهورية مصر العربية في باريس نيافة الأنبا مارك أسقف عام باريس وشمال فرنسا عيد الميلاد المجيد قداس عيد الميلاد بكاتدرائية السيدة العذراء مريم والملاك رافائيل بفرنسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مادورو وزوجته

تفاصيل اعتقال صادمة.. باب فولاذي يجهض هروب مادورو وزوجته وإصابتهما في الرأس

التعدي على أطباء مستشفى كايرو ميديكال

مكنش اتوفّى .. موظف بمستشفى فيديو الماتش المثير في أكتوبر يكشف مفاجأة | خاص

حسام حسن

عضو اتحاد الكرة يكشف حقيقة إيقاف حسام حسن 3 مباريات

مشغولات ذهبية

وسط زيادة الإقبال.. سعر جرام الذهب عيار 21 الآن

البنك الاهلي المصري

إيقاف مؤقت لخدمات البنك الأهلي غدا في ذلك التوقيت .. تفاصيل

فتاة أوكرانية تصافح الرئيس السيسي بقداس عيد الميلاد

فتاة أوكرانية توثّق لحظة مُصافحة الرئيس السيسي بعبارات الفخر في قداس عيد الميلاد | شاهد

أرشيفية

عداء قديم في الغرف المغلقة.. من هو العقل المدبر وراء سقوط مادورو؟

ناقلة نفط

غواصة روسية ترافق ناقلة نفط حاولت الولايات المتحدة السيطرة عليها

ترشيحاتنا

منتخب مصر

منتخب مصر يبدأ الاستعداد لمواجهة كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

مدرب بيراميدز

بيراميدز يواجه جولف يونايتد في أولى ودياته بمعسكر أبوظبي استعدادًا لاستئناف المنافسات

مصطفى محمد

«الغندور» يكشف كواليس حديث إبراهيم حسن مع مصطفى محمد بعد مباراة بنين

بالصور

بديل الكولاجين فى كوب..روتين صباحي مهمل مفتاح شباب بشرتك

)بديل الكولاجين فى كوب..روتين صباحي مهمل مفتاح شباب بشرتك
)بديل الكولاجين فى كوب..روتين صباحي مهمل مفتاح شباب بشرتك
)بديل الكولاجين فى كوب..روتين صباحي مهمل مفتاح شباب بشرتك

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان
قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان
قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

طريقة عمل كيكة البرتقال في المنزل.. طعم غني وخطوات سهلة

طريقة عمل كيكة البرتقال
طريقة عمل كيكة البرتقال
طريقة عمل كيكة البرتقال

هل تنميل اليدين والقدمين علامة خطر؟ .. في هذه الحالة يكون إنذارًا صحيًا

متى يكون تنميل اليدين والقدمين أمرًا مقلقا ومتى يكون طبيعيا؟
متى يكون تنميل اليدين والقدمين أمرًا مقلقا ومتى يكون طبيعيا؟
متى يكون تنميل اليدين والقدمين أمرًا مقلقا ومتى يكون طبيعيا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد