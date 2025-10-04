جنرال موتورز تحصل علي ترخيص دائم لإنترنت الأشياء وتطلق عصر التنقل الذكي

حققت شركة جنرال موتورز مصر –الشركة الرائدة في صناعة السيارات- إنجازًا بارزًا في مسيرتها نحو التحول الرقمي بحصولها على ترخيص دائم لإنترنت الأشياء (IoT) لشركة أونستار (OnStar) الذراع المحلي لخدمات الاتصال الذكي في خطوة تأسيسية رائدة تمهد الطريق لتوسيع نطاق استخدام حلول النقل المتصل بمختلف أنحاء الجمهورية.

تم توقيع الاتفاق بين كلاً من شارون نيشي، رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنرال موتورز مصر وأفريقيا والمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، و شهد التوقيع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

يُعد هذا الإنجاز محطة بارزة تعزز إلتزام جنرال موتورز مصر بالتحول الرقمي ورؤيتها لمستقبل خالٍ من الحوادث والانبعاثات والازدحام،كما يعكس ريادة جنرال موتورز العالمية في مجال الابتكار في صناعة السيارات وحرصها على تقديم حلول تنقل متطورة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الأسواق المحلية.

ويتيح الترخيص تشغيل خاصية خدمات إنترنت الأشياء للسيارات فى مصر مما يمكن السائق من الاستفادة من أنظمة الملاحة ؟والتتبع ووسائل الاستغاثة في الطوارئ بشكل آمن ومنظم مع ضمان حماية بيانات المستخدمين وخصوصيتهم.

وأوضحت شارون نيشي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب – جنرال موتورز مصر وأفريقيا" يمثل هذا الإنجاز دليلاً حقيقياً على قوة التعاون والتكامل بين الأطراف المعنية، ويعكس التوافق الاستراتيجي بين جنرال موتورز وطموحات مصر الرقمية، التزاماً مشتركاً بدفع عجلة الابتكار والتحول الرقمي في قطاع التنقل فمن خلال حصولنا على ترخيص إنترنت الأشياء، نتماشى مع المعايير التنظيمية ونفتح آفاقًا جديدة في مجال الاتصال بالمركبات عبر شركة اونستار، وتكامل البيانات اللحظي، وتجارب عملاء أكثر تطورًا.

وفي مجال الاتصال داخل المركبات عبر خدمات أونستار، وتكامل البيانات اللحظي، وتجارب عملاء أكثر تطورًا."