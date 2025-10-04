تويوتا أمام القضاء بسبب تعطل سياراتها فجأة على الطرق

تواجه سيارات سوبارو سولتيرا وتويوتا bZ4x الكهربائية، انتقادات واسعة بعد رفع دعوى قضائية جماعية في الولايات المتحدة الأمريكية، تتهم الشركتين بإخفاء عيب خطير يتعلق ببطارية 12 فولت.

ويؤكد المدعون، أن البطارية لا تنفد طاقتها قبل أوانها فحسب، بل تتعرض للتلف المتكرر حتى بعد استبدالها، ما يجعل السيارات غير قابلة للتشغيل ويدفع المالكين إلى تكاليف إضافية.

وفقًا للدعوى، لم تقم تويوتا وسوبارو بتحذير العملاء من المشكلة بشكل كافٍ، بينما اتهمت وكالات السيارات بالتقصير في إصلاح الخلل.

وتشير الشكوى ، إلى أن نظام شحن البطارية قد يكون السبب الأساسي في الأعطال المستمرة.

وذكر الملف القانوني، أن هذا العيب أدى إلى إنفاق كبير من قبل المالكين سواء على تشغيل السيارات المعطلة، أو سحبها، أو انتظار شحن البطاريات أو استبدالها، إضافة إلى تكبدهم معاناة تنظيم وسائل نقل بديلة للمدرسة والعمل والمواعيد الطبية.

وأبلغ عدد من المالكين عن استهلاكهم عدة بطاريات 12 فولت خلال أشهر قليلة فقط، حيث قطعت بعض السيارات أقل من 10,000 ميل قبل أن تتعطل مجددًا.

وبعضهم حصل على استبدال مجاني للبطاريات بموجب الضمان، لكن حتى الوحدات الجديدة سرعان ما تعطلت.

هذه ليست المرة الأولى التي تصل فيها القضية إلى المحاكم.

فقد سبق لمالك سيارة تويوتا bZ4x في كاليفورنيا، يدعى جون وايد، أن رفع دعوى فردية ضد تويوتا، وتم ضم شكواه لاحقاً إلى الدعوى الجماعية الحالية، والتي تضم شكاوى أخرى من مختلف الولايات الأمريكية.

الطرازات المتأثرة

تشمل الدعوى طرازات:

سوبارو Solterra 2023-2025

تويوتا bZ4x 2023-2025

وتُستخدم البطارية 12 فولت في هذه السيارات لفتح الاتصال بين البطارية عالية الجهد ومحركات الدفع، إضافة إلى تشغيل الوظائف الأساسية مثل النوافذ، المقاعد، التكييف، الراديو، المساحات والمصابيح.

وبالتالي فإن تعطلها يجعل السيارة غير قابلة للاستخدام تمامًا.

المعركة القانونية بين المالكين من جهة، وتويوتا وسوبارو من جهة أخرى، قد تعيد فتح ملف موثوقية البطاريات الثانوية في السيارات الكهربائية، حيث أن تكرار الأعطال في عنصر أساسي مثل بطارية 12 فولت يُمثل تهديدًا مباشرًا لثقة المستهلكين في هذه الطرازات.