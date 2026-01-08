الصحة تطلق حملة توعوية عن الفم والأسنان لمتلقي خدمات الصحة النفسية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، من خلال الإدارة العامة للأسنان، إطلاق حملة توعوية متخصصة في صحة الفم والأسنان تستهدف متلقي خدمات الصحة النفسية، بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الحملة تأتي في إطار حرص الوزارة على تقديم خدمات صحية متكاملة للفئات الأولى بالرعاية، بهدف رفع الوعي بأهمية صحة الفم والأسنان لدى متلقي خدمات الصحة النفسية، ودعمهم لتحسين حالتهم الصحية العامة.

من جانبه، قال الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة للشؤون العلاجية، إن الحملة تستمر 10 أيام، وتستهدف تقديم خدمات التوعية والفحص لنحو 5671 من متلقي خدمات الصحة النفسية. تشمل الأنشطة ورش عمل تفاعلية وترفيهية، فحوصات فموية مجانية، إرشادات حول النظافة الفموية السليمة، بالإضافة إلى التنسيق مع أقسام الصحة النفسية لضمان رعاية شاملة.

دمج الرعاية النفسية مع الجسدية

أكد الدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية، أن دمج الرعاية النفسية مع الجسدية، وخاصة صحة الفم والأسنان، يُعد محورًا أساسيًا في منظومة الرعاية، مشيرًا إلى دوره في تحسين جودة حياة متلقي الخدمات ودعم تعافيهم.

بدورها، أوضحت الدكتورة منى إبراهيم البيار، مدير الإدارة العامة لطب الأسنان، أن الأنشطة ينفذها فريق التوعية والتواصل المجتمعي بالإدارة، ضمن خطة الوزارة للارتقاء بصحة الفم والأسنان، ودعم متلقي خدمات الصحة النفسية لانعكاس إيجابي على حياتهم.