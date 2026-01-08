الشكاوى الحكومية تتدخل لحل استغاثات التعليم والتموين

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حصاد جهود ممنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات التابعة لها خلال شهر ديسمبر،في تقرير أعده الدكتور طارق الرفاعي مدير المنظومة.

وأكد الرفاعي أن المنظومة أولت اهتماما بالغا بالتعامل مع الشكاوى والطلبات الواردة بشأن قطاع التعليم بمختلف مراحله، باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية وبناء الإنسان. وفي هذا الإطار، تعاملت المنظومة مع 8277 شكوى وطلبا، تمت مراجعتها وتصنيفها، حيث تم توجيه 7400 شكوى وطلب للجهات المختصة. وحرصا على تحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة، وضمان الاستجابة الفعالة لشكاوى المواطنين؛ قامت هذه الجهات بفحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وتعزيزا لجهود المنظومة في قطاع الأسواق والسلع، كثفت منظومة الشكاوى جهودها لمتابعة الشكاوى والبلاغات والطلبات الواردة من المواطنين والمتعلقة بضبط الأسواق، وضمان توافر وإتاحة السلع والمنتجات الغذائية والأساسية بالكميات المناسبة، ومستويات الجودة المطلوبة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، والهيئة القومية لسلامة الغذاء؛ وباقي الأجهزة والهيئات الأخرى ذات الصلة. وقامت وزارة التموين بفحص 3485 شكوى وطلبا وبلاغا، وتمكنت من حسم 1640 شكوى وتظلما بشأن بطاقات التموين، وحسم 428 شكوى وبلاغا متعلقا بعدم توافر بعض السلع الغذائية أو زيادة أسعارها، وغيرها.

فيما تعامل جهاز حماية المستهلك مع 2035 شكوى وبلاغا، وتمكن الجهاز من إزالة أسباب وحسم 1668 شكوى خلال الشهر، وذلك في إطار الاستجابة السريعة للشكاوى المرتبطة بحقوق المستهلك وحرصًا على حماية المواطنين من الممارسات الضارة أو غير المشروعة. كما تعاملت الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع 263 شكوى وبلاغا، وتمكنت الهيئة من حسم 245 منها على مدار ديسمبر.

وفي سياق آخر، أوضح الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، أن المنظومة تلقت عددا من شكاوى وبلاغات الطوارئ خلال الشهر، حيث تعاملت المنظومة مع نحو 3806 شكاوى وبلاغات واستغاثات، حظيت بأولوية عاجلة في المتابعة والتنسيق مع الجهات المختصة؛ بهدف سرعة إزالة أسبابها ودرء المخاطر المحتملة، والحد من أسباب وقوع الحوادث؛ حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم. وقد بادرت الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، وعلى رأسها وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، والتنمية المحلية إلى جانب الأجهزة التنفيذية بالمحافظات باتخاذ الإجراءات اللازمة. وقد أسفرت هذه الجهود عن سرعة التعامل مع غالبية البلاغات الواردة من خلال تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح المطلوبة، وإزالة أسباب الشكاوى.