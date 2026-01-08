قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد فسخ عقده.. موقف الأهلي من عودة كهربا فى الميركاتو الشتوي
الدكتور أحمد السبكي: أطباء مصر ثروة وطنية والاستثمار الحقيقي في مستقبل الرعاية الصحية
جولة تفقدية لرئيس الضرائب لمتابعة موسم إقرارات المهن الحرة بالإسكندرية
قرار حكومي بإقالة مدرب منتخب بوركينا فاسو وتعليق النشاط
«ترامب»: أودّ السفر إلى فنزويلا في المستقبل
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية
لماذا قررت التعليم إعادة امتحان البرمجة لبعض طلاب أولى ثانوي؟| تفاصيل
الحكومة تتلقي 179 ألف شكوي واستغاثة من المواطنين خلال ديسمبر
«أوكرانيا»: معاناة نحو 800 ألف شخص من انقطاع التيار الكهربائي في دنيبروبيتروفسك
بدء مُحاكمة المتهمين بالإهمال فى وفاة الطفل السبّاح يوسف محمد .. بعد قليل
ترامب: خطط أمريكية لاستغلال النفط الفنزويلي وإعادة بناء البلاد
سكودا أوكتافيا أوتوماتيك سعرها 750 ألف جنيه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الشكاوى الحكومية تتدخل لحل استغاثات التعليم والتموين

كتب محمود مطاوع

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حصاد جهود ممنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات التابعة لها خلال شهر ديسمبر،في تقرير أعده الدكتور طارق الرفاعي مدير المنظومة. 

وأكد الرفاعي أن المنظومة أولت اهتماما بالغا بالتعامل مع الشكاوى والطلبات الواردة بشأن قطاع التعليم بمختلف مراحله، باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية وبناء الإنسان. وفي هذا الإطار، تعاملت المنظومة مع 8277 شكوى وطلبا، تمت مراجعتها وتصنيفها، حيث تم توجيه 7400 شكوى وطلب للجهات المختصة. وحرصا على تحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة، وضمان الاستجابة الفعالة لشكاوى المواطنين؛ قامت هذه الجهات بفحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات المناسبة.

           وتعزيزا لجهود المنظومة في قطاع الأسواق والسلع، كثفت منظومة الشكاوى جهودها لمتابعة الشكاوى والبلاغات والطلبات الواردة من المواطنين والمتعلقة بضبط الأسواق، وضمان توافر وإتاحة السلع والمنتجات الغذائية والأساسية بالكميات المناسبة، ومستويات الجودة المطلوبة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، والهيئة القومية لسلامة الغذاء؛ وباقي الأجهزة والهيئات الأخرى ذات الصلة. وقامت وزارة التموين بفحص 3485 شكوى وطلبا وبلاغا، وتمكنت من حسم 1640 شكوى وتظلما بشأن بطاقات التموين، وحسم 428 شكوى وبلاغا متعلقا بعدم توافر بعض السلع الغذائية أو زيادة أسعارها، وغيرها.

               فيما تعامل جهاز حماية المستهلك مع 2035 شكوى وبلاغا، وتمكن الجهاز من إزالة أسباب وحسم 1668 شكوى خلال الشهر، وذلك في إطار الاستجابة السريعة للشكاوى المرتبطة بحقوق المستهلك وحرصًا على حماية المواطنين من الممارسات الضارة أو غير المشروعة. كما تعاملت الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع 263 شكوى وبلاغا، وتمكنت الهيئة من حسم 245 منها على مدار ديسمبر.

              وفي سياق آخر، أوضح الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، أن المنظومة تلقت عددا من شكاوى وبلاغات الطوارئ خلال الشهر، حيث تعاملت المنظومة مع نحو 3806 شكاوى وبلاغات واستغاثات، حظيت بأولوية عاجلة في المتابعة والتنسيق مع الجهات المختصة؛ بهدف سرعة إزالة أسبابها ودرء المخاطر المحتملة، والحد من أسباب وقوع الحوادث؛ حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم. وقد بادرت الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، وعلى رأسها وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، والتنمية المحلية إلى جانب الأجهزة التنفيذية بالمحافظات باتخاذ الإجراءات اللازمة. وقد أسفرت هذه الجهود عن سرعة التعامل مع غالبية البلاغات الواردة من خلال تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح المطلوبة، وإزالة أسباب الشكاوى. 

الإعلامية لما جبريل

استقالة المذيعة لما جبريل من قناة اكسترا نيوز .. تفاصيل

الأرصاد

حالة من عدم الاستقرار.. الأرصاد تحذر: موجة جديدة من انخفاض شديد في الحرارة

أسعار الدواجن

الكتكوت بـ 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 يناير

الارصاد

الأرصاد تحذر من طقس الخميس.. شبورة كثيفة صباحا وأمطار رعدية ليلا

دواجن

منتجي الدواجن يكشف مفاجأة عن الأسعار قبل رمضان.. هل تصل 90 جنيها؟

حمزة عبد الكريم

موهبة حقيقية.. مدرب منتخب مصر يكشف سبب اختيار برشلونة لحمزة عبد الكريم

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2026 وقيمتها وشروط الاستحقاق

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2026 وقيمتها وشروط الاستحقاق

تريزيجيه

لا أزمات بالمنتخب.. عضو اتحاد الكرة يكشف موقف تريزيجيه من مواجهة كوت ديفوار

إعادة الحركة المرورية

إعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى على الطريق الزراعي السريع بعد انقلاب سيارة نقل

دقيق بلدي

مديرية تموين الجيزة تضبط 14 طن دقيق بلدي مدعم خلال حملة ليلية

محور صلاح سالم البديل

بدء التشغيل التجريبي لمحور صلاح سالم البديل

بالصور

مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

مش بس مسلوق.. طرق مبتكرة لتقديم البروكلي بمذاق شهي

بروكلي
بروكلي
بروكلي

بسيطة وأنيقة.. مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

