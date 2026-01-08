الحكومة تتلقي 179 ألف شكوي واستغاثة من المواطنين خلال ديسمبر

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر ديسمبر 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بجهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال الشهر، وعلى مدار العام الماضي بأكمله، موجها باستمرار جهود المنظومة في تلقي ورصد شكاوى المواطنين واستفساراتهم ومشكلاتهم الفعلية بشأن مختلف الخدمات والقطاعات، والعمل على تقديم أفضل الحلول والاستجابات بشأنها، مؤكدا أن المنظومة تمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق تواصل مباشر مع المواطنين؛ بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم ومعالجة مواطن القصور في مختلف القطاعات.

وأوضح الدكتور طارق الرفاعي أن جهود منظومة الشكاوى خلال شهر ديسمبر الماضي أسفرت عن تلقي ورصد 179 ألف شكوى واستغاثة وطلب واستفسار، وعقب الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص المبدئي، تم توجيه 134 ألف شكوى إلى جهات الاختصاص لمعالجتها والرد عليها، فيما تم حفظ 40 ألف شكوى. كما يجري استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 5 آلاف شكوى وطلب تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وأضاف "الرفاعي" أن الوزارات اختصت بنسبة 61% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال الشهر، حيث تلقت وتعاملت 9 وزارات هي: الداخلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الصحة والسكان، التضامن الاجتماعي، التربية والتعليم والتعليم الفني، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البترول والثروة المعدنية، الكهرباء والطاقة المتجددة، والتموين والتجارة الداخلية؛ مع 87% من إجمالي ما تم توجيهه من شكاوى وطلبات إلى الوزارات. وحقق عددٌ من الوزارات نسب إنجاز متميزة واستجابات فاعلة في سرعة التعامل مع الشكاوى ومعالجة أسبابها، ومن أبرزها: (الأوقاف، البترول والثروة المعدنية، التربية والتعليم والتعليم الفني، الكهرباء والطاقة المتجددة، الصحة والسكان، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، النقل، الداخلية، الشباب والرياضة، وقطاع الأعمال العام).

فيما اختصت المحافظات بنسبة 26% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال ديسمبر، حيث استقبلت وتعاملت 9 محافظات هي: (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، القليوبية، والغربية) مع 75% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحقق أغلب المحافظات نسب إنجاز متميزة في سرعة التعامل مع الشكاوى والطلبات الموجهة إليها، من أبرزها: (قنا، أسيوط، الإسماعيلية، أسوان، السويس، بورسعيد، جنوب سيناء، المنيا، سوهاج، الأقصر، البحيرة، المنوفية، القليوبية، كفر الشيخ، الشرقية، الإسكندرية، الغربية، القاهرة، والجيزة).

كما اختصت الهيئات والجامعات المرتبطة إلكترونيًا بالمنظومة، بنسبة 13% من إجمالي الشكاوى والطلبات، حيث سجل كل من: الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الهيئة الهندسية، الهيئة العامة للرعاية الصحية، جهاز حماية المستهلك، مشيخة الأزهر الشريف، هيئة الدواء المصرية، وهيئة التأمين الصحي الشامل، نسب إنجاز مميزة في التعامل مع الشكاوى ومعالجة أسبابها والرد عليها. وحقق عدد من الجامعات معدلات إنجاز مرتفعة للشكاوى الموجهة إليها، من أبرزها: (طنطا، سوهاج، المنصورة، بنها، القاهرة، عين شمس، والإسكندرية).