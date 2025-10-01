قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الثانوية العامة شرطا لضم خريجي الحقوق لنقابة المحامين.. تفاصيل جديدة
القانون يحظر عزل أو حرمان ذوي الإعاقة من الرعاية الطبية أو المجتمعية
مدبولي يتابع ما يتم تنفيذه من إجراءات عقب إطلاق الإصدار الأول من السردية الوطنية.. برنامج تنفيذي يحدد مهام الوزارات
أذكار المساء كاملة ومكتوبة.. أدعية نبوية تحفظك وتشرح صدرك
119 ألف دولار.. فيفا يغرم الزمالك في شكوي مدرب برتغالي
حالة وحيدة تنقذ منتخب مصر من الإقصاء بمونديال الشباب
الداخلية تكشف حقيقة التنقيب عن الآثار داخل مدرسة بالمنيا
إخلاء سبيل قبطان الغواصة سندباد في قضية غرق السياح الروس بالغردقة
شاهد.. سر رفض محمد صلاح التوقيع على قميص فلسطيني
بعد القصف الإسرائيلي.. ترامب يوقع أمرا يعتبر أي هجوم على قطر «تهديدا لأمن أمريكا»
الرقابة المالية تصدر قرارًا بتنظيم إصدار وتوزيع وثائق التأمين رقميًا
انخفاض أسعار البيض والدواجن.. وسعر الكرتونة العادل لا يتجاوز 125 جنيهًا
أسعار أرخص 5 سيارات "زيرو" موديل 2026 بالسوق المصري

كريم عاطف

يشهد سوق السيارات الجديدة في مصر خلال الفترة الأخيرة حالة من التراجع النسبي في الأسعار، بعد موجة من الارتفاعات الحادة التي استمرت منذ عام 2022 بسبب أزمة الاستيراد وسعر الدولار ونقص المعروض. 

ويأتي انخفاض أسعار السيارات نتيجة لتحسن نسبي في وفرة الطرازات داخل السوق وخاصة السيارات الصينية، وزيادة العروض الترويجية من قبل الوكلاء والتجار بهدف تحفيز المبيعات.

وخلال التقرير التالي سنتعرف على ‏ أسعار أرخص 5 سيارات "زيرو" موديل 2026 بالسوق المصري :

1- بروتون ساجا

تعتمد السيارة بروتون ساجا موديل 2025، على محرك سعة 1.3 لتر بقوة 95 حصانًا وعزم دوران 120 نيوتن متر، وناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات.

و تتضمن السيارة بروتون ساجا موديل 2025، ‏أنظمة أمان مثل وسائد هوائية وفرامل ABS و EBD وكاميرا خلفية وحساسات ركن، و شاشة لمس 7 بوصة، نظام صوتي، وشاشة وسائط متعددة مع دعم Android Auto، ومساحة تخزين 420 لترًا.

أما عن اسعار السيارة بروتون ساجا موديل 2025، فتاتي كالتالي :

- موديل 2025 بسعر 670,000 جنيه 

‏- موديل 2026 بسعر ‏‏670,000 جنيه

2- شيري أريزو 5

تعتمد السيارة شيري أريزو 5‏ موديل 2026، على محرك 1.5 لتر يولد قوة 114 حصانًا، مع ناقل حركة يدوي أو CVT حسب الفئة.

وتضم السيارة شيري أريزو 5‏ موديل 2026 ،تجهيزات سلامة تشمل وسائد هوائية ونظام ABS وEBD، بالإضافة إلى أنظمة مساعدة مثل حساسات وكاميرا خلفية، وتجهيزات راحة مثل تكييف ومرايا كهربائية، وشاشة وسائط تدعم أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

أما عن اسعار السيارة شيري أريزو 5‏ موديل 2026 ‏، فتاتي كالتالي :‏

- فئة بيز لاين بسعر 655,000 جنيه   

‏- فئة BASELINE Leather بسعر 705,000 جنيه    

‏- فئة HIGHLINE بسعر 735,000 جنيه  

3- جاك ‏S2‎

تاتس السيارة جاك S2 موديل 2025 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر يولد قوة 113 حصانًا، وعزم دوران 146 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT، تبلغ أقصى سرعة للسيارة 175 كم/س، ويتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 12.8 ثانية. 

تستهلك السيارة جاك ‏S2‎‏ موديل 2025 ‏حوالي 6.5 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتتوفر بميزات خارجية مثل مصابيح LED وشبكة كرومية، وداخلية عملية مع شاشة لمس ونظام صوت.

أما عن اسعار السيارة جاك ‏S2‎‏ موديل 2025 ‏‏، فتاتي كالتالي :‏

‏- فئة ‏Smart‏ بسعر 739,900 جنيه 

4- شيفرولية أوبترا

تعتمد السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026، على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي بقوة 98 حصان وعزم دوران 140 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT وجر أمامي. 

تتميز السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026، ‏بشاشة لمس 8 بوصات تدعم Apple CarPlay و Android Auto، بالإضافة إلى وسائل أمان متقدمة مثل وسائد هوائية أمامية، ونظام ABS و EBD، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

أما عن اسعار السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026‏‏‏، فتاتي كالتالي :‏

‏- فئة‏ Ls بسعر 744,900 جنيه 

‏- فئة‏ Lt بسعر 769,900 جنيه 

5- نيسان صنى     

تعتمد السيارة نيسان صني موديل 2026، على محرك سعة 1.5 لتر بقوة 108 أحصنة، وعزم دوران 134 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك أو يدوي.

تتضمن السيارة نيسان صني موديل 2026، ‏ميزات الأمان وسائد هوائية أمامية، ونظامي ABS و EBD للفرامل، وحساسات ركن خلفية وشاشة لمس ونظام صوت. 

أما عن اسعار السيارة نيسان صنى موديل 2026‏‏‏، فتاتي كالتالي :‏               

‏- فئة ‏Baseline‏ بسعر 690,000 جنيه       

‏- فئة‏‎ A/T ‎‏ بسعر 745,000 جنيه     

‏- فئة ‏Super Saloon‏ بسعر 795,000 جنيه       

سوق السيارات الجديدة أسعار السيارات أرخص 5 سيارات بروتون ساجا شيري أريزو 5 جاك S2 شيفرولية أوبترا نيسان صنى

