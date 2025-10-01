قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة
اللجنة النقابية بحزب الوفد تعلن دعمها لحقوق المعتصمين
خد فلوسي للعب كمبيوتر جيمز.. طالب طب يسحل والدته الأجنبية ويسرق أموالها بالجيزة
وزير الخارجية: غزة سيديرها الفلسطينيون.. والحديث الآن عن لجنة انتقالية تدير القطاع دون حماس
دون الـ48 جنيها.. سعر الدولار في مصر بختام تعاملات اليوم
وزير قطاع الأعمال: دعم الصناعات الحيوية وتوطين الدواء أولوية استراتيجية
الخطيب يجتمع مع اللجان الاستشارية ويعلن قائمته الانتخابية بالأهلي غدًا
قانون الإجراءات الجنائية.. وزير الشؤون النيابية: الرئيس مارس حقه الدستوري المنصوص عليه
فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية
قصر الطاهرة.. من هنا أدار السادات معركة التحرير في أكتوبر 73
وزير الصحة يترأس اجتماعًا لمتابعة تقدم المشروعات الصحية القومية
9 أيام.. حقيقة ترحيل إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين العام والخاص والمدارس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الروبوت‏AiMOGA ‎‏ تشارك في قمة شيري الدولية لاستكشاف المستقبل

الروبوت‏AiMOGA
الروبوت‏AiMOGA

تنطلق فعاليات قمة شيري الدولية لمستخدمي الروبوتات في 17 أكتوبر، وهو ملتقى عابر للقطاعات مخصص لاستشراف مستقبل التنقل يجتمع خلاله قادة دوليين، وممثلون عن المستخدمين حول العالم، ورواد الصناعة، للعمل معا على صياغة وتطوير Chery Ecosystem 2.0 عبر الابتكار في المنتجات، وتعزيز قنوات التواصل، وتوسيع آفاق التعاون داخل المنظومة.

وعلى مدار خمسة أيام، يشهد الحدث سلسلة من المحطات البارزة، ففي AiMOGA Robotics Tech Show، سيتمكن الزوار من استكشاف أحدث الترقيات التكنولوجية من AiMOGA، وخوض تجارب ذكية وتفاعلية غامرة، كما ستشهد القمة الكشف عن إنجازات رائدة في مجالات التكنولوجيا، واستراتيجيات العلامة التجارية، وخطط الشراكات العالمية، بما يفتح افاقا جديدة أمام الشركاء في مختلف أنحاء العالم.

وتشارك مئات الوسائل الإعلامية في زيارة مختبر AiMOGA، حيث ستتاح لهم فرصة الاطلاع على كواليس البحث والتطوير، والتفاعل مباشرة مع الفريق الهندسي حول تقنيات الذكاء المتجسد، لتتحول AiMOGA إلى منصة مفتوحة تجمع بين المستخدمين العالميين والإعلام والشركاء ضمن إطار واحد.

وبصفتها عضوا محوريا في منظومة شيري، ستقدم AiMOGA Robotics نفسها كـ"مساعد ذكي موثوق للبشر"، مجسدة التزام شيري العميق بمستقبل التنقل، ويبرز في هذا السياق الروبوت البشري الأول للشركة Mornine، الذي يجمع بين دقة الملاحة الذاتية بحد 5 سم، والتعلم المعزز الشامل end-to-end، والتفاعل الصوتي المقاوم للضوضاء، ليشكل خطوة نوعية تنقل شيري من "الريادة التكنولوجية" إلى "الريادة الصناعية".

كما تكشف AiMOGA عن تطوير استراتيجي شامل يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية: وظائف السيناريو (Scenario Functions)، التطبيقات العالمية (Global Applications)، والقيمة التجارية (Commercial Value)، لتنتقل من مجرد مساعد في مراكز 4S إلى شريك عالمي متعدد السيناريوهات، بما يعزز صورتها كأكثر المساعدين الذكيين موثوقية للبشر.

وفي يوم الابتكار - Innovation Day، تقدم AiMOGA تجربة خدمة ذكية غامرة تضع الزوار في قلب المستقبل، وباعتبارها "أذكى روبوت بشري يفهم السيارات"، ستقوم باستقبال الضيوف عند مدخل صالة العرض، واصطحابهم في جولة تعريفية بست محطات رئيسية حول السيارة، إضافة إلى تقديم زجاجة ماء كلفتة ترحيبية، كما يمكنها، بمجرد أمر صوتي واحد، فتح صندوق الأمتعة أو طي المقاعد لعرض مزايا التصميم بدقة.

ومن الاستقبال والإرشاد إلى تقديم المنتج، تمنح هذه التجربة المتكاملة لمحة عملية عن قيمة دمج "الروبوت + السيارات" في إعادة تعريف تجربة صالات عرض 4S، بمزيج يجمع بين الدفء والابتكار، ومع اقتراب موعد انطلاق القمة، تدعو AiMOGA Robotics شركاءها من جميع أنحاء العالم إلى المشاركة في صناعة المستقبل المشترك.

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

فرح الزاهد تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

إضافة هذا النوع من التوابل للطعام يمنحك فوائد عديدة

في يومهم العالمي.. مواصفات يجب توافرها بسيارات كبار السن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية

