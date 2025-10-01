قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

محدش بيشتريها .. تويوتا تبيع 18 سيارة فقط في بلدها اليابان

سيارات تويوتا
سيارات تويوتا
عزة عاطف

حققت شركة تويوتا تقدمًا ملحوظًا في مبيعاتها العالمية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، لتسجّل 7.4 مليون سيارة من علامات تويوتا ودايهاتسو وهينو ولكزس، بزيادة 6.2% عن العام الماضي. 

وبهذه الوتيرة، من المتوقع أن تتجاوز الشركة حاجز 10.8 مليون سيارة الذي حققته في 2024.

لكن التقرير الأخير للشركة يكشف عن مفارقات لافتة، أبرزها الانخفاض الحاد في سوق تويوتا المحلي باليابان، خاصة في قطاع السيارات الكهربائية.

انخفاض مبيعات تويوتا في السوق المحلي

في شهر أغسطس وحده، باعت تويوتا 900,598 وحدة عالميًا، بتراجع 1.3% على أساس سنوي. 

وكان الانخفاض الأبرز في السوق الياباني، حيث تراجعت المبيعات بنسبة 10.2% خلال الشهر، رغم أنها لا تزال مرتفعة بنسبة 17.8% منذ بداية العام.

وباستثناء دايهاتسو وهينو، هبطت مبيعات تويوتا ولكزس في اليابان بنسبة 12.1% لتصل إلى 96,269 سيارة فقط. 

ويعزى ذلك إلى تأخر التسليمات نتيجة مشاكل لوجستية في شبه جزيرة كامتشاتكا، بالإضافة إلى التداعيات المستمرة لاستدعاء سيارات بريوس الواسع العام الماضي.

أزمة السيارات الكهربائية في اليابان

تُبرز أرقام أغسطس صدمة كبيرة لتويوتا في سوق السيارات الكهربائية المحلية. فقد باعت الشركة 18 سيارة كهربائية فقط تعمل بالبطاريات خلال الشهر، بانخفاض 84.9% عن العام الماضي. 

وخلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025، بلغ الإجمالي 469 سيارة فقط، أي انخفاض بنسبة 71.1%.

هذا يأتي على الرغم من أن سوق السيارات الكهربائية في اليابان ككل ارتفع بنسبة 8.8% إلى 617,947 وحدة هذا العام. 

لكن الغالبية العظمى من مبيعات تويوتا في اليابان تظل معتمدة على السيارات الهجينة التقليدية (603,676 وحدة)، إضافة إلى 13,551 سيارة هجينة قابلة للشحن و251 سيارة هيدروجينية.

في المقابل، تبدو الصورة أكثر إشراقًا على المستوى العالمي. 

فقد ارتفعت مبيعات سيارات تويوتا الكهربائية في الأسواق الخارجية بنسبة 20.6% لتصل إلى 117,031 وحدة منذ بداية العام. 

وكان أغسطس شهرًا مميزًا، حيث باعت الشركة 17,056 سيارة كهربائية بزيادة 34.5% مقارنة بالعام الماضي.

