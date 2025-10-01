قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

محبوبة الملايين.. هيونداي تودع سيارتها الشهيرة للأبد وتوقف إنتاجها

هيونداي كونا
هيونداي كونا
عزة عاطف

في خطوة مثيرة للجدل، قررت هيونداي تقليص تشكيلة كونا الكهربائية 2026 بشكل كبير، لتبقى فقط نسخة SE الأساسية، بعد إيقاف فئات SEL وLimited وN Line. 

ويعكس هذا القرار توجه الشركة نحو إعادة هيكلة استراتيجيتها في سوق السيارات الكهربائية، وسط منافسة متزايدة من علامات أخرى تقدم خيارات أوسع وبأسعار أكثر جذبًا.

مواصفات سيارة هيونداي كونا 2026

رغم عدم إعلان الشركة رسميًا عن جميع تفاصيل نسخة 2026، فإن المؤشرات تؤكد استمرارها بنفس مواصفات العام الماضي تقريبًا.

تأتي كونا الكهربائية SE مع بطارية بسعة 48.6 كيلوواط/ساعة تمنح مدىً لا يتجاوز 322 كيلومترًا فقط. 

وهو رقم يضعها خلف منافسين مباشرين مثل نيسان ليف 2026 التي توفر مدى أطول بـ166 كيلومترًا وسعر أقل بنحو 2985 دولارًا.

وتعتمد السيارة على محرك كهربائي أمامي بقوة 133 حصانًا (99 كيلوواط / 135 حصانًا) مع عزم دوران 255 نيوتن متر. 

وعلى صعيد الشحن، لا تزال قدراتها متواضعة مع دعم شحن سريع بحد أقصى 100 كيلوواط، ما يجعلها أقل جاذبية مقارنة بسيارات كهربائية حديثة توفر شحن أسرع ومدى أكبر.

وفي وقت تستعد فيه نيسان ليف وشيفروليه بولت المُعاد إنتاجها لغزو السوق، تبدو كونا الكهربائية في وضع صعب. فالمستهلكون يبحثون عن مدى أطول، وسرعة شحن أعلى، وسعر أكثر تنافسية. 

وبالمقارنة، تبدو كونا وكأنها سيارة تفي بالحد الأدنى من اللوائح، بدل أن تقدم تجربة قيادة كهربائية رائدة.

وتشير هيونداي إلى أن الطراز الجديد سيحصل على وحدة تحكم أكبر، وهي ميزة قد لا تعوض خيبة الأمل من المواصفات التقنية الأساسية. فالتحسينات البسيطة في المقصورة لا تكفي لجعل كونا منافسًا قويًا أمام سيارات تقدم قيمة أكبر مقابل المال.

هيونداي كونا أسعار هيونداي كونا سيارات هيونداي أسعار السيارات سيارة هيونداي

