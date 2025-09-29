قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الاسكان: الرئيس السيسي حريص على تلبية احتياجات المصريين بالخارج
20 دقيقة قمة| سيطرة الزمالك والأهلي يحاول العودة للمباراة
جمال الدين: اقتصادية قناة السويس تمتلك مزايا تنافسية تُمكِّن الشركات التركية
اخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الإثنين 29-9-2025
عماد متعب: الفوز على الزمالك بداية لاستعادة ثقة جماهير الأهلي
هيئة البث الإسرائيلية: ترامب يضغط على كل الأطراف للتوصل لاتفاق في غزة
نتنياهو تحدث مع رئيس الوزراء القطري واعتذر عن الهجوم في الدوحة
وزير البترول لـ الإعلاميين | مصر على أعتاب انطلاقة جديدة في استكشاف الثروات التعدينية
مظاهرات أمام البيت الأبيض خلال اجتماع ترامب ونتنياهو
الوزراء: الخميس 9 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة بدلاً من 6 أكتوبر
استثناءات قانونية مهمة| هذه العقارات لا تخضع للضريبة العقارية في مصر
رددوا شعارات ضد مصر.. القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

للأشغال الشاقة.. أسعار ومواصفات 5 شاحنات بيك-أب في مصر

شاحنات البيك-أب
شاحنات البيك-أب
كريم عاطف

تعد شاحنات البيك-أب من الفئات الحيوية في سوق السيارات المصري، حيث تجمع بين الاستخدام التجاري والعملي، وتخدم قطاعات متنوعة مثل المقاولات، الزراعة، النقل الخفيف، والخدمات اللوجستية. 

ومع توسع النشاط الاقتصادي واهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية وزيادة الاستثمارات في المشروعات الكبرى، تصاعد الطلب على هذا النوع من المركبات باعتبارها عنصرا أساسيا في سلسلة العمل اليومي.

ويشهد السوق المصري تنافسا بين علامات تجارية محلية وعالمية، وخلال السطور التالية سنتعرف على أسعار ومواصفات 5 شاحنات بيك-أب في مصر.

1- نيسان نافارا

تأتي السيارة نيسان نافارا بمحرك ديزل تيربو سعة 2.5 لتر يولد قدرة تصل إلى 187 حصانًا و450 نيوتن متر عزم في فئات SE  و LE، وأيضا بقوة تبلغ 161 حصان وعزم دوران 403 نيوتن متر في الفئة الأساسية XE.

يمكن اختيار ناقل حركة يدوي بـ 6 سرعات في الـ Single Cab و الـ Double Cab ، أو ناقل حركة أوتوماتيك 7 سرعات في الـDouble Cab .

أما اسعار السيارة نيسان نافارا، فتاتي :

- كابينة مفردة بسعر مليون و335 ألف جنيه. 

- كابينة مزدوجة XE مانيوال بسعر 3 مليون و775 ألف جنيه. 

- كابينة مزدوجة الفئة SE أوتوماتيك بسعر 4 مليون و725 ألف جنيه.

- كابينة مزدوجة LE مانيوال بسعر 4 مليون و375 ألف جنيه. 

- كابينة مزدوجة الفئة LEأوتوماتيك بسعر 5 مليون و175 ألف جنيه. 

2- شيفروليه الدبابة     

تعتمد السيارة شيفروليه الدبابة، على محرك ديزل رباعي الاسطوانات سعة 2.5 لتراً يعمل بنظام الحقن المباشر وبإمكانه توليد قوة 78 حصان و176 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

أما اسعار السيارة شيفروليه الدبابة، فتاتي :‏

- فئة Box بسعر مليون و15 ألف جنيه. ‏

- فئة AC‏ ‏بسعر مليون و99 ألف جنيه.

3- تويوتا هايلكس

تعتمد تويوتا هايلكس على محرك رباعي الاسطوانات سعة 2.4 لتراً بقوة 147 حصان وأقصى عزم دوران 343 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة يدوي من 5 سرعات. 

وتاتي السيارة تويوتا هايلكس بسعر مليون و 655 الف جنيه.

4- ساند ستورم S24   

تعتمد ساند ستورم S24 على محرك سعته 2.4 لترا قادر على توليد قوة 134 حصان وأقصى عزم دوران 200 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة يدوي 5 سرعات، وتتوفر أنظمة قيادة بدفع ثنائي ودفع رباعي للعجلات.

وتاتي السيارة ساند ستورم ‏S24‎‏، بسعر مليون و 990 الف جنيه. ‏

5- تاتا زينون XFL

تعتمد تاتا زينون ‏XFL، على محرك ديزل سعة 2.2 لتر DICOR بتقنية الحقن المباشر والضغط المشترك، تربو بقوة 150 حصان، وعزم دوران يصل إلى 320 نيوتن.متر، مع سرعة قصوى تبلغ 160 كم/س.

ويرتبط المحرك بناقل حركة يدوي خماسي السرعات مع ترس خلفي واحد وميزة التوجيه والفرامل، وتبلغ سعة خزان الوقود 70 لتر.

وتأتي السيارة تاتا زينون ‏XFL بسعر 890 الف جنيه. ‏

شاحنات البيك أب النشاط الاقتصادي السوق المصري نيسان نافارا شيفروليه الدبابة تويوتا هايلكس ساند ستورم S24 تاتا زينون XFL

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

عادل إمام

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

المجني عليها والمتهمون

اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

ترامب و وتنياهو

متحدثة البيت الأبيض: قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق سلام في غزة

أرشيفية

الصحة تدفع بـ34 سيارة إسعاف في مصرع وإصابة 22 شخصا بانقلاب أتوبيس بالمنيا

صاروخ باليستي

الحوثيون: قصفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي أهدافا إسرائيلية في تل أبيب

ترشيحاتنا

طاهر النونو

طاهر النونو: حتى الآن لم تُجرَ أي نقاشات مع حماس حول الخطة الأمريكية

بوينج

الخطوط الجوية التركية تعزّز أسطولها بطائرات جديدة من بوينغ

"جولدمان ساكس": أسهم التعدين قوة دفع لأسواق جنوب إفريقيا

"جولدمان ساكس": أسهم التعدين قوة دفع لأسواق جنوب إفريقيا

بالصور

17 صورة من عيد ميلاد رضوى الشربيني الـ44 تشعل السوشيال ميديا

17 صورة من عيد ميلاد رضوى الشربيني الـ44 تفاصيل الحفل
17 صورة من عيد ميلاد رضوى الشربيني الـ44 تفاصيل الحفل
17 صورة من عيد ميلاد رضوى الشربيني الـ44 تفاصيل الحفل

للأشغال الشاقة.. أسعار ومواصفات 5 شاحنات بيك-أب في مصر

شاحنات البيك-أب
شاحنات البيك-أب
شاحنات البيك-أب

الغذاء والدواء الأمريكية: أدوات الطهي قد تلوث الطعام بمادة مسرطنة

الغذاء والدواء الأمريكية أدوات الطهي قد تلوث الطعام بمادة مسرطنة
الغذاء والدواء الأمريكية أدوات الطهي قد تلوث الطعام بمادة مسرطنة
الغذاء والدواء الأمريكية أدوات الطهي قد تلوث الطعام بمادة مسرطنة

شوربة القرع الكريمية.. وصفة دافئة وصحية في يوم بارد

طريقة عمل شوربة القرع 
طريقة عمل شوربة القرع 
طريقة عمل شوربة القرع 

فيديو

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد