للأشغال الشاقة.. أسعار ومواصفات 5 شاحنات بيك-أب في مصر

تعد شاحنات البيك-أب من الفئات الحيوية في سوق السيارات المصري، حيث تجمع بين الاستخدام التجاري والعملي، وتخدم قطاعات متنوعة مثل المقاولات، الزراعة، النقل الخفيف، والخدمات اللوجستية.

ومع توسع النشاط الاقتصادي واهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية وزيادة الاستثمارات في المشروعات الكبرى، تصاعد الطلب على هذا النوع من المركبات باعتبارها عنصرا أساسيا في سلسلة العمل اليومي.

ويشهد السوق المصري تنافسا بين علامات تجارية محلية وعالمية، وخلال السطور التالية سنتعرف على أسعار ومواصفات 5 شاحنات بيك-أب في مصر.

1- نيسان نافارا

تأتي السيارة نيسان نافارا بمحرك ديزل تيربو سعة 2.5 لتر يولد قدرة تصل إلى 187 حصانًا و450 نيوتن متر عزم في فئات SE و LE، وأيضا بقوة تبلغ 161 حصان وعزم دوران 403 نيوتن متر في الفئة الأساسية XE.

يمكن اختيار ناقل حركة يدوي بـ 6 سرعات في الـ Single Cab و الـ Double Cab ، أو ناقل حركة أوتوماتيك 7 سرعات في الـDouble Cab .

أما اسعار السيارة نيسان نافارا، فتاتي :

- كابينة مفردة بسعر مليون و335 ألف جنيه.

- كابينة مزدوجة XE مانيوال بسعر 3 مليون و775 ألف جنيه.

- كابينة مزدوجة الفئة SE أوتوماتيك بسعر 4 مليون و725 ألف جنيه.

- كابينة مزدوجة LE مانيوال بسعر 4 مليون و375 ألف جنيه.

- كابينة مزدوجة الفئة LEأوتوماتيك بسعر 5 مليون و175 ألف جنيه.

2- شيفروليه الدبابة

تعتمد السيارة شيفروليه الدبابة، على محرك ديزل رباعي الاسطوانات سعة 2.5 لتراً يعمل بنظام الحقن المباشر وبإمكانه توليد قوة 78 حصان و176 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

أما اسعار السيارة شيفروليه الدبابة، فتاتي :‏

- فئة Box بسعر مليون و15 ألف جنيه. ‏

- فئة AC‏ ‏بسعر مليون و99 ألف جنيه.

3- تويوتا هايلكس

تعتمد تويوتا هايلكس على محرك رباعي الاسطوانات سعة 2.4 لتراً بقوة 147 حصان وأقصى عزم دوران 343 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

وتاتي السيارة تويوتا هايلكس بسعر مليون و 655 الف جنيه.

4- ساند ستورم S24

تعتمد ساند ستورم S24 على محرك سعته 2.4 لترا قادر على توليد قوة 134 حصان وأقصى عزم دوران 200 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة يدوي 5 سرعات، وتتوفر أنظمة قيادة بدفع ثنائي ودفع رباعي للعجلات.

وتاتي السيارة ساند ستورم ‏S24‎‏، بسعر مليون و 990 الف جنيه. ‏

5- تاتا زينون XFL

تعتمد تاتا زينون ‏XFL، على محرك ديزل سعة 2.2 لتر DICOR بتقنية الحقن المباشر والضغط المشترك، تربو بقوة 150 حصان، وعزم دوران يصل إلى 320 نيوتن.متر، مع سرعة قصوى تبلغ 160 كم/س.

ويرتبط المحرك بناقل حركة يدوي خماسي السرعات مع ترس خلفي واحد وميزة التوجيه والفرامل، وتبلغ سعة خزان الوقود 70 لتر.

وتأتي السيارة تاتا زينون ‏XFL بسعر 890 الف جنيه. ‏