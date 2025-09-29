قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يصلوا العشا الأول .. طلب علني من خالد الغندور قبل مباراة القمة
أعلى مستوياتها التاريخية.. الصادرات الهندسية المصرية تقفز 12% وتتجه لـ6 مليارات دولار
في ليفربول.. متظاهر مؤيد لفلسطين يقاطع خطاب وزيرة المالية البريطانية
وسطاء أمريكيون يلتقون نتنياهو لتسوية الخلافات بشأن خطة ترامب
إطلاق منصة حجز الوحدات البديلة للإيجار القديم .. شروط وتفاصيل
لقطة عفوية.. تلميذ يحتضن ويقبل وزير التعليم خلال زيارته لمدرسة بالمنيا
لتوفير السلع بتخفيضات تصل لـ40%.. مد فعاليات مبادرة كلنا واحد لمدة شهر
لم يتعاملوا معنا كلاجئين: والد الرئيس السوري: مصر الأخ الأكبر ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله
الصحة بغزة: يستحيل وصول أي مريض لمجمع الشفاء نتيجة القصف المتواصل
مرحلة تكميلية من أراضي بيت الوطن.. الإسكان تستعد لطرح 60 ألف شقة لمتوسطي الدخل الشهر المقبل
خلال ساعات.. طريقة حجز شقة بديلة لمستأجري الإيجار القديم
مدفيديف يهدد أوروبا بحرب دمار شامل إذا وقفت ضد روسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إرشادات مهمة للاهتمام بمولد السيارة وإطالة عمره

إرشادات هامة للاهتمام بمولد السيارة وإطالة عمره
إرشادات هامة للاهتمام بمولد السيارة وإطالة عمره
إبراهيم القادري

للحفاظ على مولد السيارة وإطالة عمره، يجب فحص حزام المولد بانتظام للتأكد من سلامته، وتأكد من أن البطارية نظيفة ومتصلة بشكل جيد، مع تجنب إجهاد المولد بالتحميل الزائد من الأجهزة الكهربائية.

إرشادات هامة للاهتمام بمولد السيارة وإطالة عمره

بالاضافة إلي انه يجب تنظيف المولد من الأوساخ والغبار، والحفاظ على نظام التبريد الخاص به، واتباع جدول الصيانة الدورية للسيارة، والتي يكون من ضمنها، فحص وتنظيف التوصيلات الكهربائية.

إرشادات هامة للاهتمام بمولد السيارة وإطالة عمره

فحص حزام المولد

تأكد من أن حزام المولد مشدود بشكل صحيح وخالي من التشققات أو علامات التلف، فالحزام التالف يؤثر على أداء المولد.

فحص التوصيلات

تحقق من أن جميع التوصيلات الكهربائية للمولد سليمة وآمنة وغير متآكلة.

فحص البطارية

إرشادات هامة للاهتمام بمولد السيارة وإطالة عمره

حافظ على نظافة أطراف البطارية من التآكل لضمان تدفق كهرباء جيد.

فحص المولد بشكل دوري

يمكن للفنيين فحص المولد وقياس الجهد الكهربائي للتأكد من كفاءته.

قلل استخدام الأجهزة الكهربائية

تجنب تشغيل العديد من الأجهزة الكهربائية والتي من ضمنها، تكييف الهواء والإضاءة العالية في نفس الوقت، خاصة عند السرعات المنخفضة أو عند توقف السيارة، لأن ذلك يجهد المولد.

إرشادات هامة للاهتمام بمولد السيارة وإطالة عمره

الحفاظ على نظافة المولد

قم بتنظيف المولد من الأوساخ والزيوت والغبار بانتظام، مما يساعد في تبريده.

تجنب درجات الحرارة المرتفعة

حاول ركن سيارتك في الظل لتقليل الضغط على الأنظمة الكهربائية.

الحفاظ على شحن البطارية

إرشادات هامة للاهتمام بمولد السيارة وإطالة عمره

قم بقيادة السيارة لمسافات كافية بشكل دوري للسماح للمولد بشحن البطارية بشكل كامل.

استخدام شاحن ذكي

إرشادات هامة للاهتمام بمولد السيارة وإطالة عمره

استخدم شاحن بطارية ذكي للحفاظ على مستوى شحن البطارية مثاليًا، خاصة عند عدم استخدام السيارة لفترات طويلة. 

مولد السيارة فحص حزام المولد حزام المولد تنظيف المولد نظام التبريد الصيانة الدورية للسيارة درجات الحرارة المرتفعة شحن البطارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

أسعار الدواجن

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

الاهلي

بلال: جيس ثورب هو الاسم المرشح لقيادة الأهلي.. والحسم خلال 48 ساعة

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة

رئيس شعبة الدواجن: تطبيق قانون بيع الفراخ المبردة خطوة لضبط الأسعار وحماية صحة المواطنين

جامعة الأزهر

شروط الالتحاق ببرامج جامعة الأزهر..موعد انتهاء التقديم

صاروخ باليستي

الحوثيون: قصفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي أهدافا إسرائيلية في تل أبيب

ترشيحاتنا

استدعاء بي إم دبليو وتويوتا سوبرا لهذا السبب

حملة استدعاء لـ بي إم دبليو وأحد طرازات تويوتا.. لهذا السبب

إرشادات هامة للاهتمام بمولد السيارة وإطالة عمره

إرشادات مهمة للاهتمام بمولد السيارة وإطالة عمره

مجموعة علي بابا القابضة

ارتفاع أسهم "علي بابا" الصينية مع تزايد الرهان على قوة الذكاء الاصطناعي

بالصور

مشروب قوى لتنظيف الجهاز الهضمى وتعزيز المناعة

مشروب قوى لتنظيف الجهاز الهضمى و تعزيز المناعة
مشروب قوى لتنظيف الجهاز الهضمى و تعزيز المناعة
مشروب قوى لتنظيف الجهاز الهضمى و تعزيز المناعة

احتراق سيارة اوررس يدفع لامبورجيني وبورش لاستدعاءات عاجلة

استدعاءات سيارات
استدعاءات سيارات
استدعاءات سيارات

نزلات البرد .. 5 خطوات تساعدك على الشعور بالتحسن أسرع

نزلات البرد .. 5 خطوات تساعدك على الشعور بالتحسن أسرع
نزلات البرد .. 5 خطوات تساعدك على الشعور بالتحسن أسرع
نزلات البرد .. 5 خطوات تساعدك على الشعور بالتحسن أسرع

3 فنانات يدخلن عش الزوجية بعد الـ 50 .. تعرف عليهن

فنانات يدخلن عش الزوجية
فنانات يدخلن عش الزوجية
فنانات يدخلن عش الزوجية

فيديو

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد