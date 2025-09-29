قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا.. سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين
أرخص سيارة بمظهر رياضي موديل 2025.. كسر زيرو
الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس بصحراوي سمالوط بالمنيا
مسؤول إسرائيلي يؤكد اقتراب التوصل إلى تفاهمات بشأن غزة
رسميًا.. أسعار البنزين والسولار اليوم
خلال ساعات.. الخطيب يحسم قائمته في انتخابات الأهلي
حكم إخراج أموال الزكاة بالتقسيط؟.. اعرف رأي الشرع
الوزير: القطار السريع يستوعب أكثر من مليون راكب يوميا
حكم قراءة سورة السجدة في فريضة الفجر كل جمعة.. اعرف آراء الفقهاء
متحدث الإسكان يكشف مفاجأة بشأن أزمة بيت الوطن
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم
تكنولوجيا وسيارات

أرخص سيارة بمظهر رياضي موديل 2025.. كسر زيرو

 جيلي GX3 PRO
 جيلي GX3 PRO
صبري طلبه

يحتوي سوق السيارات المصري على عدد متنوع من الطرازات، حيث تختلف بحسب القدرات الفنية والتجهيزات، بالإضافة إلى التصميمات الداخلية والخارجية، مثل السيدان والهاتشباك، والفئة الرياضية، إلى جانب تنوع الأسعار.

وتعد السيارة جيلي GX3 PRO من السيارات الرياضية الشهيرة، ذات التصميم صغير الحجم، والتي ظهرت في السوق المصري للسيارات المستعملة بسعر يبلغ 780 ألف جنيه، ضمن موديلات 2025، بحالة كسر الزيرو.

 جيلي GX3 PRO

وننصح جميع الراغبين في فرصة شراء سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية الكشف الشامل، الذي يتضمن الحالة الفنية والهيكلية؛ لضمان خلوها من الحوادث والأعطال، بالإضافة إلى أهمية مراجعة متوسط الأسعار وفقًا للحالة والموديل.

 جيلي GX3 PRO

مواصفات وتجهيزات جيلي GX3 PRO

تحتوي السيارة جيلي GX3 PRO على بصمة خارجية مع زر تشغيل وإيقاف المحرك، فتحة سقف كهربائية، ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية، شاشة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية لعرض الوسائط المتعددة، عجلة قيادة تدعم إمكانية التحكم في الأوامر الصوتية، إنذار، مرايات جانبية كهربائية.

 جيلي GX3 PRO

زودت السيارة جيلي GX3 PRO بوسائد هوائية للحماية من الصدمات AIRBAGS، فرامل مانعة للانغلاق بنظام ABS، برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، حساسات ركن خلفية لسهولة عملية الاصطفاف، كاميرا للمتابعة، إضاءة نهارية، جنوط رياضية 16 بوصة.

تعمل السيارة عبر ناقل سرعات أوتوماتيكيCVT مكون من 7 نقلات، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، وتستمد قوتها من محرك 1500 سي سي DVVT، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 103 أحصنة عند 5500 دورة في الدقيقة، 140 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران عند 5500 دورة في الدقيقة.

