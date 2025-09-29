أرخص سيارة بمظهر رياضي موديل 2025.. كسر زيرو

يحتوي سوق السيارات المصري على عدد متنوع من الطرازات، حيث تختلف بحسب القدرات الفنية والتجهيزات، بالإضافة إلى التصميمات الداخلية والخارجية، مثل السيدان والهاتشباك، والفئة الرياضية، إلى جانب تنوع الأسعار.

وتعد السيارة جيلي GX3 PRO من السيارات الرياضية الشهيرة، ذات التصميم صغير الحجم، والتي ظهرت في السوق المصري للسيارات المستعملة بسعر يبلغ 780 ألف جنيه، ضمن موديلات 2025، بحالة كسر الزيرو.

وننصح جميع الراغبين في فرصة شراء سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية الكشف الشامل، الذي يتضمن الحالة الفنية والهيكلية؛ لضمان خلوها من الحوادث والأعطال، بالإضافة إلى أهمية مراجعة متوسط الأسعار وفقًا للحالة والموديل.

مواصفات وتجهيزات جيلي GX3 PRO

تحتوي السيارة جيلي GX3 PRO على بصمة خارجية مع زر تشغيل وإيقاف المحرك، فتحة سقف كهربائية، ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية، شاشة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية لعرض الوسائط المتعددة، عجلة قيادة تدعم إمكانية التحكم في الأوامر الصوتية، إنذار، مرايات جانبية كهربائية.

زودت السيارة جيلي GX3 PRO بوسائد هوائية للحماية من الصدمات AIRBAGS، فرامل مانعة للانغلاق بنظام ABS، برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، حساسات ركن خلفية لسهولة عملية الاصطفاف، كاميرا للمتابعة، إضاءة نهارية، جنوط رياضية 16 بوصة.

تعمل السيارة عبر ناقل سرعات أوتوماتيكيCVT مكون من 7 نقلات، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، وتستمد قوتها من محرك 1500 سي سي DVVT، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 103 أحصنة عند 5500 دورة في الدقيقة، 140 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران عند 5500 دورة في الدقيقة.