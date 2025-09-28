قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكشف عن إم جي MGU9 الجديدة كليًا في عالم الـ"بيك أب"| صور

إم جي MGU9
إم جي MGU9
صبري طلبه

كشفت إم جي الصينية عن الشاحنة الجديدة صاحبة اللقب MGU9، وبدأت هذه النسخة إنطلاقتها من الأسواق الأسترالية تمهيدًا لطرحها في أسواق اخرى، لتكون واحدة من أحدث سيارات الـ"بيك أب" التي تجمع بين هذا المفهوم والطابع الرياضي.

 إم جي MGU9

مواصفات إم جي MGU9

تعتمد السيارة إم جي MGU9 على محرك تيربو ديزل سعة 2500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 215 حصانًا، وعزم أقصى للدوران 520 نيوتن متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع تقنيات الجر الرباعي للعجلات.

 إم جي MGU9

تصل قوة السحب للسيارة إم جي MGU9 إلى 3,500 كيلوجرام، مع حمولة تتراوح 770 و870 كجم، بينما تبلغ أبعادها الخارجية حوالي 5.500 مم للطول الكلي، و2.265 مم للعرض، وبارتفاع يبلغ 1.874 مم، وقاعدة عجلات بطول 3.300 مم.

 إم جي MGU9

تجهيزات السيارة إم جي MGU9

تأتي السيارة إم جي MGU9 بعدد من التجهيزات منها، فتحة سقف بانوراما، شاشتين 12.3 بوصة لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، عجلة قيادة مالتي فانكشن، زر تشغيل وإيقاف المحرك، مقاعد كهربائية للتحكم في أوضاع الجلوس مع إمكانية التدفئة والتبريد وخصائص التدليك ،ونظام ترفيهي صوتي مكون من 8 مكبرات طراز JBL.

 إم جي MGU9

أسعار السيارة إم جي MGU9

تقدم السيارة إم جي MGU9 في السوق الاسترالي بسعر يبدأ من 52,990 دولار أسترالي، وصولًا إلى 60,990 دولار أسترالي.

