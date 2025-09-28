الكشف عن إم جي MGU9 الجديدة كليًا في عالم الـ"بيك أب"| صور

كشفت إم جي الصينية عن الشاحنة الجديدة صاحبة اللقب MGU9، وبدأت هذه النسخة إنطلاقتها من الأسواق الأسترالية تمهيدًا لطرحها في أسواق اخرى، لتكون واحدة من أحدث سيارات الـ"بيك أب" التي تجمع بين هذا المفهوم والطابع الرياضي.
مواصفات إم جي MGU9
تعتمد السيارة إم جي MGU9 على محرك تيربو ديزل سعة 2500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 215 حصانًا، وعزم أقصى للدوران 520 نيوتن متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع تقنيات الجر الرباعي للعجلات.
تصل قوة السحب للسيارة إم جي MGU9 إلى 3,500 كيلوجرام، مع حمولة تتراوح 770 و870 كجم، بينما تبلغ أبعادها الخارجية حوالي 5.500 مم للطول الكلي، و2.265 مم للعرض، وبارتفاع يبلغ 1.874 مم، وقاعدة عجلات بطول 3.300 مم.
تجهيزات السيارة إم جي MGU9
تأتي السيارة إم جي MGU9 بعدد من التجهيزات منها، فتحة سقف بانوراما، شاشتين 12.3 بوصة لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، عجلة قيادة مالتي فانكشن، زر تشغيل وإيقاف المحرك، مقاعد كهربائية للتحكم في أوضاع الجلوس مع إمكانية التدفئة والتبريد وخصائص التدليك ،ونظام ترفيهي صوتي مكون من 8 مكبرات طراز JBL.
أسعار السيارة إم جي MGU9
تقدم السيارة إم جي MGU9 في السوق الاسترالي بسعر يبدأ من 52,990 دولار أسترالي، وصولًا إلى 60,990 دولار أسترالي.