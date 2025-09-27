ماذا تقدم تويوتا برو ايس فيرسو 2025 .. وكم سعرها عالميًا؟

تعزز تويوتا اليابانية من اسطول سيارتها المتنوع، بحسب القدرات الفنية الخاصة بمنظومة الدفع، أو التقنيات الداخلية وعناصر التحكم، إضافة إلى المظهر الخارجي والتصميم، سواء من عائلة السيدان أو الفئة الرياضية، أو فئة الفان.

وتعتبر تويوتا برو ايس فيرسو 2025 من أبرز سيارات الفان التي قدمتها العلامة اليابانية في السوق العالمي، حيث تمتلك مظهر خارجي بملامح حادة مع إضاءة أمامية وخلفية LED، بالإضافة إلى جنوط ذات طابع رياضي قياس 17 بوصة، وفتحة سقف بانوراما حسب الفئة.

تويوتا برو ايس فيرسو 2025

وتضم السيارة تويوتا برو ايس فيرسو 2025 مقصورة تتسم بالرحابة حيث تتراوح المقاعد بين 7 و9، مع مقاعد أمامية قابلة للتدفئة والتبريد وخاصية التدليك والتحكم في وضع الجلوس كهربائيًا، كما تأتي بمساحة تخزين كبيرة، ومكيف هواء أوتوماتيك مدعوم بفتحات خلفية.

تويوتا برو ايس فيرسو 2025

مواصفات وأداء تويوتا برو ايس فيرسو 2025

تستمد السيارة تويوتا برو ايس فيرسو 2025 قوتها من محرك كهربائي 136 حصانًا، و260 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبطارية سعة 75 كيلووات/ساعة، مع مدى سير يتراوح بين 214 و341 كيلومترًا.

تويوتا برو ايس فيرسو 2025

تستهلك السيارة حوالي 24.3 كيلوواط ساعة لكل 100 كم، ويمكن شحنها من 10% حتى 80% في 45 دقيقة فقط باستخدام تقنية الشحن السريع، أو شحنة كاملة بشاحن AC خلال 7.5 ساعة، وتأتي السيارة بقدرة قطر تصل إلى 750 كجم، وسرعة قصوى تصل إلى 129 كيلومتر في الساعة.

تويوتا برو ايس فيرسو 2025



أسعار تويوتا برو ايس فيرسو 2025 عالميًا

تقدم السيارة تويوتا برو ايس فيرسو 2025 في السوق العالمي بأسعار تبدأ من 62,650 دولار للفئة Icon، بينما تتراوح أسعار فئات Design و Excel بين 67,400 دولار و 71,150 دولار أمريكي.