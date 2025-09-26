اكسيد تقدم RX موديل 2025 الرياضية الجديدة.. صور

تعزز اكسيد من تواجدها عالميًا، بعد أن كشفت بعض الصور الجديدة عن سيارة RX موديل 2025، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدام، حيث تقدم بلمسات انسيابية مع تصميم عصري، وباقة من التجهيزات.

مواصفات اكسيد RX موديل 2025

تعتمد اكسيد RX موديل 2025 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 245 حصانًا، و385 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيك، مع تقنيات الدفع الكلي للعجلات.

تجهيزات اكسيد RX موديل 2025

تحتوي السيارة اكسيد RX موديل 2025 على كاميرات محيطية بزاوية 540 درجة، نظام التحذير من حركة المرور الخلفية، التنبيه عند مغادرة المسار، مثبت سرعة تكيفي، مساعد نزول المنحدرات وخوض المرتفعات، نظام التوزيع الالكتروني للفرامل ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.

تحتوي السيارة اكسيد RX موديل 2025 على 8 وسائد هوائية للحماية من الصدمات، نظام مراقبة النقاط العمياء لتفادي الاصطدام، مراقبة حالة السائق للتنبيه من علامات الارهاق، مستشعرات حركة أمامية وخلفية، مرايات جانبية ذات تحكم كهربائي، زر تشغيل وإيقاف المحرك.

زودت السيارة اكسيد RX موديل 2025 بنظام عرض المعلومات على الزجاج الأمامي، وشاشة تعمل باللمس قياسها 12.3 بوصة تدعم تطبيقات Apple CarPlay و Android Auto، مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، نظام صوتي من 14 مكبر طراز SONY، إضاءة محيطة، شاحن لاسلكي للهواتف، شاشة عدادات رقمية 12.3 بوصة.