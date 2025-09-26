قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ندوة بغرفة الجيزة: انتقال التفتيش من الصحة لـ هيئة سلامة الغذاء يعزز ثقة المستهلك
رحمة أحمد تغادر المستشفى بعد أزمتها الصحية .. وأول تعليق للفنانة
وزير الخارجية يبحث مع المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات التطورات الإقليمية والوضع في غزة
بمشاركة 1700 شاب مصري.. مشروع الضبعة يشهد انطلاق أكبر إنشاءات نووية في العالم
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر بعد الزيادة الأخيرة
مصطفى بكري: الرئيس يقاتل علانية بينما تظهر حوله الأشواك في الخفاء
جيسيكا حسام الدين تكشف لـ صدى البلد تفاصيل مشاركتها في فيلم سفاح التجمع
الداخلية تكشف ملابسات فيديو تروسيكل أطفال المدرسة في بني سويف
مصطفى بكري: طريق الرئيس السيسي لم يكن سهلا في تحويل مرض الدولة لقصة نجاح عالمية
تعاون اقتصادي - تجاري مرتقب بين مصر ولوكسمبورج
أطباء بلا حدود تهرب من جحيم غزة: الرضع والجرحى يواجهون الموت وحدهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

اكسيد تقدم RX موديل 2025 الرياضية الجديدة.. صور

اكسيد RX موديل 2025
اكسيد RX موديل 2025
صبري طلبه

تعزز اكسيد من تواجدها عالميًا، بعد أن كشفت بعض الصور الجديدة عن سيارة RX موديل 2025، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدام، حيث تقدم بلمسات انسيابية مع تصميم عصري، وباقة من التجهيزات.

مواصفات اكسيد RX موديل 2025

تعتمد اكسيد RX موديل 2025 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 245 حصانًا، و385 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيك، مع تقنيات الدفع الكلي للعجلات.

اكسيد RX موديل 2025

تجهيزات اكسيد RX موديل 2025

 

تحتوي السيارة اكسيد RX موديل 2025 على كاميرات محيطية بزاوية 540 درجة، نظام التحذير من حركة المرور الخلفية، التنبيه عند مغادرة المسار، مثبت سرعة تكيفي، مساعد نزول المنحدرات وخوض المرتفعات، نظام التوزيع الالكتروني للفرامل ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.

اكسيد RX موديل 2025

تحتوي السيارة اكسيد RX موديل 2025 على 8 وسائد هوائية للحماية من الصدمات، نظام مراقبة النقاط العمياء لتفادي الاصطدام، مراقبة حالة السائق للتنبيه من علامات الارهاق، مستشعرات حركة أمامية وخلفية، مرايات جانبية ذات تحكم كهربائي، زر تشغيل وإيقاف المحرك.

اكسيد RX موديل 2025

زودت السيارة اكسيد RX موديل 2025 بنظام عرض المعلومات على الزجاج الأمامي، وشاشة تعمل باللمس قياسها 12.3 بوصة تدعم تطبيقات Apple CarPlay و Android Auto، مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، نظام صوتي من 14 مكبر طراز SONY، إضاءة محيطة، شاحن لاسلكي للهواتف، شاشة عدادات رقمية 12.3 بوصة.

اكسيد RX موديل 2025
اكسيد اكسيد RX مواصفات اكسيد RX سيارة اكسيد RX السيارة اكسيد RX سيارة اكسيد RX  الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

700 جنيه زيادة.. سعر الجنيه الذهب يقفز مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

محافظ الغربية

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

اسعاف

تسمم 11 موظفا بإحدى الشركات في الدقي.. والتحقيقات تكشف التفاصيل

صورة أرشيفية

ملوخية على مائدة العشاء كادت تخطف أرواح 4 أشقاء بسوهاج

نتنياهو

نتنياهو يرتدي رمز استجابة سريعة QR خلال خطابه في الأمم المتحدة.. ويطلب من الحاضرين مسحه

جمال جبر - الخطيب

انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

العريس الشاب

الفرح تحول إلى مأتم.. تفاصيل وفاة عريس أثناء حفل زفافه في أسوان

الإسكان

الإسكان: الأحد المقبل آخر موعد للتقديم على الطرح الثاني لإعلان سكن لكل المصريين 7

ترشيحاتنا

كريم رمزي

كريم رمزي يعود لشبكة قنوات On Sport خلال أيام

كرة قدم

مهاجم هولندي شهير يعلن اعتزاله بعد عامين من إصابته بأزمة قلبية

مانشستر سيتي

سعيد بعودة الشغف.. جوارديولا يعلق على أداء نجم مانشستر سيتي

بالصور

عفن تخفيه الأجهزة المنزلية يهدد صحتك.. غسالة الأطباق أخطرها

العفن في الأجهزة المنزلية يهدد صحتك
العفن في الأجهزة المنزلية يهدد صحتك
العفن في الأجهزة المنزلية يهدد صحتك

علامات تكشف الطماطم المحقونة بمادة الإيثريل.. مخاطر صحية تهدد أسرتك

علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل
علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل
علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل

مشروبات محظور تناولها للرجال قبل العلاقة الزوجية تسبب لهم الضعف.. احذر منها

مشروبات يجب تجنبها قبل العلاقة الزوجية
مشروبات يجب تجنبها قبل العلاقة الزوجية
مشروبات يجب تجنبها قبل العلاقة الزوجية

طريقة عمل البسطرمة في المنزل.. خطوات سهلة وطعم مميز

طريقة عمل البسطرمة
طريقة عمل البسطرمة
طريقة عمل البسطرمة

فيديو

اسما شريف منير

خوف ودعم.. كواليس ارتداء أسما شريف منير الحجاب

ازمه سيرك طنطا

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد