أسعار المستعمل.. شيري تيجو 7 موديل 2025 أعلى فئة

تعتبر السيارة شيري تيجو7 من أبرز السيارات التي قدمت في السوق المصري، ضمن الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وذلك وسط اصدارات الصانع الصيني، والذي تمكن من تحقيق نسبة انتشار عالية في الأسواق المختلفة.

وتأتي السيارة شيري تيجو7 بناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار DSG مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات تيربو 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 145 حصانًا.

شيري تيجو 7 موديل 2025

ويصل العزم الأقصى لدوران السيارة شيري تيجو7 إلى 210 نيوتن متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومتر في الساعة، ونسبة إستهلاك للوقود تقدر بحوالي 7.4 لترًا لكل 100 كم.

تأتي السيارة شيري تيجو 7 بعدد من التجهيزات منها فتحة السقف البانوراما، والمستشعرات الحركية لسهولة الاصطفاف، مصابيح الضباب، المرايات الجانبية المزودة بالإشارات الضوئية، البصمة الخارجية، إلى جانب زر التشغيل والإيقاف الداخلي.

شيري تيجو 7 موديل 2025

وتقدم السيارة شيري تيجو 7 شاشة تعمل باللمس، بلوتوث، عجلة قيادة متعددة الوظائف، جنوط رياضية، وسائد هوائية للحماية من الصدمات، نظام الثبات الالكتروني، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الثبات الالكتروني EBD و ESP.

أسعار شيري تيجو 7 موديل 2025 في سوق المستعمل

ظهرت شيري تيجو 7 موديل 2025 في سوق السيارات المستعمل ضمن الفئة عالية التجهيزات تحت مفهوم كسر الزيرو، بسعر يبلغ 950 ألف جنيه، مع تمتعها بحالة الفبريكا بالكامل.

شيري تيجو 7 موديل 2025

وننصح من يقبل على شراء سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية الفحص الشامل الذي يتضمن الحالة الفنية والهيكلية، بالإضافة إلى مراجعة متوسط الأسعار حسب الفئة والموديل.