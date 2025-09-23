أخبار السيارات| 5 سيارات تحمل العلامة اليابانية في مصر.. أفضل النصائح لصيانة السيارات الكهربائية

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



ماذا تقدم جيب شيروكي 2025 في السوق السعودي.. وكم سعرها ؟

تعتبر السيارة جيب شيروكي واحدة من أبرز السيارات الرياضية المقدمة في الأسواق العالمية والعربية، ومنها السوق السعودي، حيث تقدم بسعر يبدأ من 229,400 ريال، واكتسبت هذه السيارة شعبية كبيرة نسبة إلى الأداء الرياضي والتعامل مع التضاريس الوعرة، إلى جانب تقنيات الدفع الكلي الشهيرة.

بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية موديل 2025.. بهذا السعر ‏

تعتبر السيارات المستعملة و المستوردة من الخارج من أكثر المركبات داخل السوق المصرى المحلى انتشارا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة بها، فمنها الاقتصادية والمتوسطة وايضا الفارهة .

سعر رينو أوسترال موديل 2025 بحالة كسر الزيرو.. سوق المستعمل

تعد رينو أوسترال من أشهر السيارات الفرنسية التي انطلقت في مصر، والتي تنتمي إلى العائلة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وتأتي هذه السيارة بعدد من التجهيزات، تتضمن وسائل الحماية والأمان، إلى جانب تقنيات الرفاهية والتحكم.



أفضل النصائح لصيانة السيارات الكهربائية

مع الانتشار المتزايد للسيارات الكهربائية حول العالم، أصبح من الضروري التعرف على أساسيات صيانتها لضمان الحفاظ على أدائها وكفاءتها لأطول فترة ممكنة.

سيدان بحجم صغير.. أرخص سيارة أوتوماتيك موديل 2023 من سوزوكي

يضم سوق السيارات المستعملة في مصر مجموعة من الإصدارات التي تحمل علامة سوزوكي اليابانية، منها النسخة السيدان صغيرة الحجم ديزاير، وتأتي هذه السيارة بعدد من التجهيزات حسب الفئة.



للبيت والمدارس.. 5 سيارات اقتصادية 7 راكب زيرو.. تعرف عليها

يشهد سوق السيارات الجديدة في مصر خلال الفترة الأخيرة حالة من التراجع النسبي في الأسعار، بعد موجة من الارتفاعات الحادة التي استمرت منذ عام 2022 بسبب أزمة الاستيراد وسعر الدولار ونقص المعروض.



5 سيارات تحمل العلامة اليابانية في مصر.. الأولى أقل سعرًا

يضم السوق المصري للسيارات عدد من الإصدارات المتنوعة، والتي تحمل العلامة اليابانية، سواء باختلاف التجهيزات الفنية والتقنية، أو باختلاف التصميمات بين الرياضية، والسيدان، وفئة الهاتشباك.

لأكل العيش.. سوزوكى ماروتى موديل 2014 .. بهذا السعر ‏

