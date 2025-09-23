قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

للبيت والمدارس.. 5 سيارات اقتصادية 7 راكب زيرو.. تعرف عليها

سيارات اقتصادية
سيارات اقتصادية
كريم عاطف

يشهد سوق السيارات الجديدة في مصر خلال الفترة الأخيرة حالة من التراجع النسبي في الأسعار، بعد موجة من الارتفاعات الحادة التي استمرت منذ عام 2022 بسبب أزمة الاستيراد وسعر الدولار ونقص المعروض. 

ويأتي انخفاض أسعار السيارات نتيجة لتحسن نسبي في وفرة الطرازات داخل السوق وخاصة السيارات الصينية، وزيادة العروض الترويجية من قبل الوكلاء والتجار بهدف تحفيز المبيعات.

وخلال التقرير التالي سنتعرف على ‏5 ‏سيارات اقتصادية 7 راكب " زيرو" تصلح للمشاوير اليومية والمدارس :

1- VGV U70 Pro Plus       

 

تعتمد السيارة VGV U70 Pro Plus على محرك 1500 سي سي كامه علويه مزدوجه 16 صباب بتوفير وقود عالى و نظام متغير لتوقيت فتح الصبابات بقوة 115 حصان وعزم 215 نيوتن متر وفتيس أوتوماتيك 6 سرعات ستب ترونيك.

وتاتي الأبعاد الخارجية للسيارة  VGV U70 Pro Plus بطول 4825 مم وعرض 1870 مم وارتفاع 1691 مم، مع قاعدة عجلات 2800 مم

أما سعر السيارة VGV U70 Pro Plus‏ ‏، فياتي :

- فئة Highline بسعر مليون و20 ألف جنيه ‏

- فئة TOPLINE بسعر مليون و100 ألف جنيه ‏

2- شيري تيجو 8

تأتي السيارة شيري تيجو 8 موديل 2025 بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر يولد 145 حصان وعزم 210 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات.

و تتميز السيارة شيري تيجو 8 موديل 2025 بتجهيزات داخلية تشمل شاشة ترفيه 10.25 بوصة، وزر تشغيل السيارة، وفتح وغلق الأبواب باللمس، مع أنظمة أمان مثل ABS وEBD، وكاميرا خلفية وحساسات ركن.

أما سعر السيارة شيري تيجو 8 موديل 2025 ‏‏، فياتي :‏

- فئة Comfort 7 Seats 2026 بسعر مليون و125 ألف جنيه ‏

‏- فئة ‏ Comfort 7 Seats 2025 بسعر مليون و180 ألف جنيه ‏

‏- فئة ‏ Luxury 2026 بسعر مليون و195 ألف جنيه ‏

‏- فئة ‏ Luxury 2025 بسعر مليون و250 ألف جنيه ‏

‏- فئة ‏ Luxury 7 Seats 2026 بسعر مليون و250 ألف جنيه ‏

‏- فئة ‏ Luxury 7 Seats 2025 بسعر مليون و305 ألف جنيه ‏

3- جيتور X70 بلس     

تاتي السيارة جيتور X70 بلس موديل 2025 في مصر بمحرك 1.5 لتر تيربو يولد 156 حصان، ناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات، و بخيار سبعة مقاعد، وهي سيارة كروس أوفر مدمجة الحجم.‏

اما عن التجهيزات الداخلية للسيارة جيتور ‏X70‎‏ بلس موديل 2025 ‏، فتشمل شاشات كبيرة ومقاعد جلدية قابلة للتعديل، وأنظمة أمان مثل مراقبة النقاط العمياء وكاميرات 360 درجة. 

أما عن سعر السيارة جيتور ‏X70‎‏ بلس موديل 2025 ‏، فتاتي بفئة Luxury local ‎ بسعر مليون و 160 الف جنيه .

4- شيفروليه كابتيفا

تتميز السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2025 بمحرك بنزين توربو سعة 1.5 لتر ينتج قوة 148 حصانًا وعزم دوران 255 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT ويدعم نظام دفع أمامي.

وتأتي السيارة بـ 7 مقاعد، مع مصابيح LED نهارية، وعجلات ألومنيوم 18 بوصة، وشاشة لمس مركزية، وأنظمة Apple CarPlay و Android Auto 6، تتسع السيارة لـ 7 أشخاص مع مساحة أمتعة تصل إلى 1051 لترًا عند طي المقاعد .

أما سعر السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2025 ‏‏‏، فياتي :‏

- فئة LV3 2025 بسعر مليون و 150 الف جنيه 

- فئة LV3 (7seats) 2025 بسعر مليون و 200 الف جنيه 

5- جاك JS8 برو

تتميز السيارة جاك JS8 برو موديل 2025 بمحرك تيربو سعة 1.5 لتر يولد 182 حصانًا، وناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات، مع تسارع من 0 إلى 100 كم/س في 9.8 ثانية.

و تشمل مواصفات التصميم الداخلي شاشتي HD قياس 12.3 بوصة، مقاعد جلد كهربائية مع تسخين، شحن لاسلكي، وفتحة سقف بانورامية، و تتوفر السيارة بست وسائد هوائية، أنظمة مساعدة متطورة للقيادة، كاميرا 360 درجة، وحساسات أمامية وخلفية

أما سعر السيارة جاك ‏JS8‎‏ برو موديل 2025 ‏‏‏‏، فياتي :‏

- فئة Limited 2026 بسعر مليون و 225 الف جنيه .‏  

- فئة Flagship 2026 بسعر مليون و 275 الف جنيه .     

سوق السيارات الجديدة سوق السيارات أسعار السيارات سيارات اقتصادية VGV U70 Pro Plus شيري تيجو 8 جيتور X70 بلس شيفروليه كابتيفا جاك JS8 برو

