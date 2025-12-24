قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء: لا أعباء جديدة على المواطنين في مراجعات صندوق النقد
الرئيس السيسي يوفد أمناء رئاسة الجمهورية لتهنئة الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد
وزير المالية: أداء الاقتصاد المصري أفضل خلال عام 2026
رئيس الوزراء يتابع جهود صياغة الرؤية المستقبلية للسياسات الاستثمارية المحفزة والتيسيرات في مختلف القطاعات
دبلوم تجارة ومرتشي وسمسار.. مفاجآت في التحقيق مع مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة
مدبولي: صندوق النقد الدولي يشيد بمؤشرات الاقتصاد المصري ويُعلن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة
مدبولي: مصر على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة.. وصندوق النقد يشيد بالأداء ونستهدف 30 مليون سائح
مدبولي: السياحة تقود مرحلة التعافي الاقتصادي ومصر تقترب من 30 مليون سائح
رئيس الوزراء: انتهاء مراجعات برنامج صندوق النقد الدولي خلال عام
مدبولي: نسعى للتوصل إلى تفاهم مع صندوق النقد حول مستهدفات المراجعة السابعة والثامنة
رقص خادش.. القبض على صانعتي محتوى بالتجمع
الأصم.. حكم صيام شهر رجب 2025 وأجمل الأدعية المستحبة
صندوق الإدمان يستعرض الجهود في مكافحة تعاطى المواد المخدرة

مدحت وهبة
مدحت وهبة
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

شارك الكاتب الصحفى مدحت وهبه المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي كمتحدث رئيسي في ندوة  كلية الاعلام بالجامعة العربية المفتوحة تحت عنوان "تأثير الحملات الإعلامية على الجمهور "،وذلك تحت رعاية وبحضور الدكتورة نرمين خضر رئيس الجامعة العربية المفتوحة ، وبمشاركة  وزارة الأوقاف المصرية ،وأساتذة الجامعات المصرية والعربية ،ومجموعة من الخبراء في مجال الاتصال التسويقي وممثلي الوزارات والجهات المعنية ،والدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف ،وسارة الشيات مدير الاتصال التسويقي المتكامل بالبنك الأهلي المصري .

ونقل مدحت وهبه المتحدث الرسمي ،تحيات الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الخبير الدولي بمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة ،واستعرض الدور الكبير الذى يقوم به صندوق مكافحة الإدمان بقيادة الدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر تعاطى وإدمان المواد المخدرة التي تم إطلاقها تحت رعاية فخامة السيد/ رئيس الجمهورية ،وجارى تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية من منظور عالمي .

واستهلت الدكتورة نرمين خضر رئيس الجامعة العربية المفتوحة كلمتها بالترحيب بالسادة الضيوف مشيدة بالدور الوطني الذى يقوم به صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي فى البرامج الوقائية والعلاجية والكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة ، وأعربت عن تطلعها في تعزيز أوجه التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة ،لاسيما في تكثيف الجهود لرفع وعى طلاب الجامعة بخطورة التعاطي وإدمان المواد المخدرة .

واستعرض مدحت وهبه  أهمية الإعلام في بناء الوعي وتعزيز المشاركة المجتمعية تجاه القضايا المجتمعية  ،كما يساهم  الإعلام في التنمية المجتمعية عبر تعزيز الوعي العلمي وتحفيز المشاركة والتفاعل البناء، مع أهمية مواجهة تحديات المعلومات المغلوطة لضمان دور إيجابي للإعلام ،مشيرا الى النجاح الكبير الذى حققته  حملة صندوق مكافحة الإدمان " أنت أقوى من المخدرات " ،بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح  على المستوى المحلي والدولي،حيث نجحت الحملة في زيادة عدد المتصلين على الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان لطلب العلاج الى 500% ،وعلى المستوى الدولي اعتبرتها العديد من الدول من الحملات الإعلامية الملهمة والإبداعية في رفع الوعي بخطورة تعاطى المواد المخدرة ،حيث اعتمدت الحملة على التوعية بخطورة مشكلة تعاطى وإدمان المواد المخدرة وتفنيد المفاهيم المغلوطة المنتشرة حول المشكلة والتنوع في الفئات المستهدفة ،كما تم عرض الحملة كأحد قصص النجاح فى المؤتمر الدولى لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات بنيروبي 2017 وفينا 2020 ، ووصفتها هيئة الأمن العام فى الصين أحد أهم الحملات المؤثرة فى مجال الوقاية من المخدرات في العقد الماضي ،كما حصلت الحملة على المركز الثالث على المستوى الدولي في مسابقة دبي للأعمال الإبداعية .

وأشار  الكاتب الصحفى مدحت وهبه المستشار الاعلامى والمتحدث الرسمى للصندوق   الى  "بيوت التطوع" التابعة للصندوق داخل الجامعات المصرية حيث تستهدف  العمل على جذب الشباب من طلاب الجامعات وشرح لهم كيفية الوقاية من تعاطى المخدرات وكذلك الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بأضرار تعاطى المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطى المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية لوقاية الطلاب وتوعيتهم بمخاطر الإدمان بالعديد مع الجامعات .

وأهدت الدكتورة نرمين خضر رئيس الجامعة  العربية المفتوحة الكاتب الصحفى  مدحت وهبه  درع الجامعة يحمل اسم صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود تقديرا لجهوده في المشاركة بإلقاء محاضرة عن أهمية الإعلام في التأثير على الجمهور  ورفع الوعى بخطورة تعاطى وإدمان المواد المخدرة وسط اشادة من جانب الحضور المشاركين .

