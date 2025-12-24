مدبولي: مصر على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة.. وصندوق النقد يشيد بالأداء ونستهدف 30 مليون سائح

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تدخل مرحلة جديدة من الاقتصاد الوطني، في ضوء إشادة صندوق النقد الدولي بمؤشرات الأداء الاقتصادي للدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة.



جذب الاستثمار الأجنبي

وأوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أن هذه المرحلة الجديدة تعتمد بشكل أساسي على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، دون تحميل المواطن المصري أية أعباء، مشددًا على أن الدولة تعمل على تهيئة مناخ استثماري أكثر تنافسية واستقرارًا لدعم النمو الاقتصادي.

تعافي القطاع السياحي

وفيما يتعلق بقطاع السياحة، أعلن مدبولي أن أعداد السائحين الوافدين إلى مصر بلغت نحو 18.8 مليون سائح خلال عام 2025، محققة معدلات نمو كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة، وهو ما يعكس تعافي القطاع السياحي بقوة.



وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هذا الرقم قابل للتحقيق في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات سياحية فريدة، إلى جانب التوسع في المشروعات السياحية والبنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين.

تحسين مستوى معيشة المواطنين

وشدد مدبولي على استمرار الدولة في تنفيذ خططها الاقتصادية والتنموية، بما يضمن تحقيق نمو مستدام وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.