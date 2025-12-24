قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من 69 إلى 500 مدرسة.. وزير التعليم يكشف خطة التوسع في المدارس اليابانية خلال السنوات المقبلة
وزير التعليم : إنهاء نظام الفترتين بالمرحلة الابتدائية سبتمبر 2027
وزير التعليم: الكثافات في المدارس انتهت نهائيًا ولمدة 7 سنوات مقبلة على الأقل
التعليم: البكالوريا تحقق العدالة بين المدارس والتابلت مستمر لطلاب الحكومية
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد
أول تحرك من «المهن التمثيلية» بعد واقعة تصوير الفنانة ريهام عبدالغفور
موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 964 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر
مزاعم الاحتلال.. إسرائيل تكشف تفاصيل عن اغتيال مسؤول مالي كبير بحماس
مبادرة إدريس لإنقاذ السودان.. هل تنجح الدبلوماسية المدنية أمام المدافع؟
تخفيف الحكم على سوزي الأردنية إلى 6 أشهر في تهمة نشر فيديوهات خادشة
مصرع شخص وإصابة 18 في انقلاب ميكروباص بأسوان
نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور
أخبار البلد

رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة، بتوجيه أخلص التهاني للشعب المصري بمناسبة حلول أعياد الميلاد المجيد، متوجهًا بخالص الأمنيات لجميع المواطنين الأقباط بأن يعيد الله عليهم هذه المناسبات بالخير والسعادة والتوفيق، مؤكدًا أهمية التلاحم الوطني وروح الاحتفال التي تعكس وحدة الشعب المصري.

تناول الاجتماع أبرز المستجدات الاقتصادية، حيث أشار رئيس الوزراء إلى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن الاقتصاد الوطني حقق نموًا ملحوظًا بمشاركة القطاع الخاص، الشريك الاستراتيجي الرئيسي في مختلف أنشطة الاقتصاد المصري. وأوضح أن الإصلاحات الهيكلية أسفرت عن تحسن كبير في المؤشرات المالية والاقتصادية، بما يعزز الثقة ويحفز المزيد من الاستثمار المحلي والأجنبي.

كما وجه رئيس الوزراء الشكر والتقدير لجميع القائمين على مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مختلف المحافظات، مشيدًا بإصرارهم على مواجهة التحديات أثناء التنفيذ، ومؤكدًا متابعة فخامة الرئيس الدورية لكل تفاصيل المشروعات لدفع العمل والإسراع بالانتهاء منها بما يحقق نقلة نوعية في حياة المواطنين.

الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع العاصمة الجديدة أخلص التهاني أعياد الميلاد المجيد المواطنين الأقباط

