رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة، بتوجيه أخلص التهاني للشعب المصري بمناسبة حلول أعياد الميلاد المجيد، متوجهًا بخالص الأمنيات لجميع المواطنين الأقباط بأن يعيد الله عليهم هذه المناسبات بالخير والسعادة والتوفيق، مؤكدًا أهمية التلاحم الوطني وروح الاحتفال التي تعكس وحدة الشعب المصري.

تناول الاجتماع أبرز المستجدات الاقتصادية، حيث أشار رئيس الوزراء إلى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن الاقتصاد الوطني حقق نموًا ملحوظًا بمشاركة القطاع الخاص، الشريك الاستراتيجي الرئيسي في مختلف أنشطة الاقتصاد المصري. وأوضح أن الإصلاحات الهيكلية أسفرت عن تحسن كبير في المؤشرات المالية والاقتصادية، بما يعزز الثقة ويحفز المزيد من الاستثمار المحلي والأجنبي.

كما وجه رئيس الوزراء الشكر والتقدير لجميع القائمين على مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مختلف المحافظات، مشيدًا بإصرارهم على مواجهة التحديات أثناء التنفيذ، ومؤكدًا متابعة فخامة الرئيس الدورية لكل تفاصيل المشروعات لدفع العمل والإسراع بالانتهاء منها بما يحقق نقلة نوعية في حياة المواطنين.