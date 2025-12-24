مدبولي: صندوق النقد الدولي يشيد بمؤشرات الاقتصاد المصري ويُعلن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن صندوق النقد الدولي أشاد بمؤشرات الأداء الاقتصادي لمصر، معلنًا الانتهاء من المراجعتين الخامسة والسادسة الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الدولة المصرية.



إجراءات وهيكلية تخص الدولة

وأوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أن المستهدفات التي تم التوافق عليها مع صندوق النقد الدولي لا تمس المواطن المصري بأي شكل، مشددًا على أن جميع هذه المستهدفات تتعلق بإجراءات وهيكلية تخص الدولة ومؤسساتها، بعيدًا عن تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.

الإجراءات التصحيحية المطلوبة

وأشار مدبولي إلى أنه لا توجد أية أعباء جديدة ناتجة عن هذه المراجعات، مؤكدًا أن الدولة كانت قد اتخذت بالفعل الإجراءات التصحيحية المطلوبة مسبقًا، والتي جرى التوافق عليها مع الصندوق، وهو ما انعكس إيجابيًا على تقييم البرنامج الاقتصادي المصري.



وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بما يحقق الاستقرار المالي والنمو المستدام، مع الحرص الكامل على حماية الفئات الأولى بالرعاية وعدم المساس بمستوى معيشة المواطنين.