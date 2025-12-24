مدبولي: السياحة تقود مرحلة التعافي الاقتصادي ومصر تقترب من 30 مليون سائح

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تشهد انطلاقة جديدة في مسار الاقتصاد الوطني، مدعومة بإشادة صندوق النقد الدولي بمؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة بات أحد أبرز محركات النمو في هذه المرحلة.

الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، بالتوازي مع تعافي قوي وملحوظ في قطاع السياحة، دون تحميل المواطن أعباء إضافية، مع العمل على توفير مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية.

وفي هذا السياق، أعلن رئيس مجلس الوزراء أن عدد السائحين الوافدين إلى مصر سجل نحو 18.8 مليون سائح خلال عام 2025، محققًا معدلات نمو غير مسبوقة مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما يعكس استعادة السياحة المصرية لعافيتها وقوتها على الساحة العالمية.

رفع أعداد السائحين

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف رفع أعداد السائحين إلى 30 مليون سائح خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أن هذا الهدف قابل للتحقيق في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات سياحية متنوعة، إلى جانب التوسع في المشروعات السياحية وتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزائرين.

الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي

وشدد مدبولي على أن النمو المتواصل في قطاع السياحة يسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، مؤكدًا استمرار الدولة في تنفيذ خططها التنموية لتحقيق نمو مستدام وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.