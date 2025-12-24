أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء 24-12-2025

شهدت أسعار الدواجن اليوم الاربعاء 24 ديسمبر 2025 حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية ومنافذ البيع، مع ثبات الأسعار عند المستويات التي سجلتها بورصة الدواجن خلال الأيام الماضية.



أسعار الفراخ اليوم:

اسعار الفراخ البيضاء

انخفض سعر كيلو الدواجن البيضاء للمستهلك في الأسواق والمحال التجارية لـ 56 جنيهًا.



الفراخ الساسو: البورصة 63–64 جنيهًا، وسعر المستهلك 73–78 جنيهًا للكيلو.



الفراخ البلدي: البورصة 94–95 جنيهًا، وسعر المستهلك 104–109 جنيهات للكيلو.



الفراخ الأمهات: البورصة 64 جنيهًا، وسعر المستهلك 74–79 جنيهًا للكيلو.

أسعار البانيه:

وتراوح سعر كيلو البانيه في محال التجزئة بين 180 و 200 جنيهات

سعر الدولار اليوم الأربعاء 24-2-2025 موجة صعود قوية.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

سعر كرتونة البيض اليوم الاربعاء 24-12-2025 ببورصة الدواجن

اسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأحمر 102-107 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض 100-105 جنيهًا.

سجل سعر البيض البلدى 100-125 جنيها للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم

سجل سعر الكتكوت الأبيض 5.5 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي

سجل سعر الكتكوت البلدي 4 جنيهات.

سعر الكتكوت الساسو

سجل سعر الكتكوت الساسو 6 جنيهًا

سجل سعر الكتكوت الساسو بيور 7 جنيهًا.

سعر الكتكوت شركة القاهرة للدواجن 14 جنيهًا «أربو».

سعر الكتكوت شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 15 جنيهًا.

سعر الكتكوت الوطنية للدواجن 15 جنيه «كب».

سعر الكتكوت شركة الوداي للدواجن 12 جنيهًا «روص».

سعر الكتكوت شركة العناني للدواجن 15 جنيهًا.

سعر الكتكوت مجموعة مكة المكرمة ابيض 10 جنيهًا وساسو 12 جنيهًا.