وزير الخارجية يستضيف اجتماعاً وزارياً حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة ببعثة مصر لدى الأمم المتحدة
أنالينا بيربوك: الجمعية العامة للأمم المتحدة توصي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة فورا
الأمم المتحدة: العالم خذل الطفلة الفلسطينية هند رجب
رئيس شعبة الذهب: ارتفاع تاريخي بـ60 دولارا في الأوقية.. والسوق يترقب
جوتيرش: إقامة دولة فلسطينية مستقلة ليست مكافأة بل حق مشروع
اتحاد الكرة يطالب الزمالك بإثبات صحة موقفه في إعلانات زيزو
جوتيريش: لا شيء يبرر العقاب الجماعي لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني
عقب اعترافه بدولة فلسطين| ماكرون: القانون يجب أن يسود دوما على القوة
جوتيريش: أشعر بخيبة أمل لحرمان الوفد الفلسطيني من الحضور للأمم المتحدة
ماكرون: الدولة الفلسطينية يجب أن تكون منزوعة السلاح
مايعرفوش إنهم تريند.. عضو اللجنة المصرية لإغاثة غزة يكشف كواليس العثور على طفلي الرشيد
بالصور

لأكل العيش.. سوزوكى ماروتى موديل 2014 .. بهذا السعر ‏

سوزوكى ماروتى موديل 2014‏
سوزوكى ماروتى موديل 2014‏
كريم عاطف

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصرى المحلى انتشارا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة بها، فمنها الاقتصادية والمتوسطة وايضا الفارهة .

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن السيارات المستعملة ذات السعر المنخفض، لتوفير جزء من مبلغ السيارة الجديدة .

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة ، والتى عرضت عدد من السيارات لفتت انظار الجميع بسبب سعرها الجيد، ومن بينها جاءت السيارة سوزوكى ماروتى موديل 2014‏.

تأتي السيارة سوزوكي ماروتي موديل 2014 بمحرك بنزين سعة 800 سي سي يولد 36 حصانًا، مع ناقل حركة مانوال بخمس سرعات، يتميز المحرك بعزم دوران أقصى عند 5000 دورة في الدقيقة وقدرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/س في 30 ثانية.

السيارة تأتي بهيكل هاتشباك مزود بعجلات عادية وراديو كاسيت، و تتميز بكونها عادية ومناسبة لفئتها، مع وجود راديو كاسيت وفتحات تهوية وأماكن تخزين، فتصميم السيارة صغير وعملي مناسب للمدن، استهلاك وقود اقتصادي، وقطع غيار متوفرة ورخيصة نسبيا.

اما عن سعر السيارة سوزوكى ماروتى موديل 2014‏، فتاتى داخل سوق السيارات المستعملة بسعر يتراوح ما بين 100 الي 125 الف جنيه على حسب الحالة الفنية لها .

