المكتبة المتنقلة بدمنهور: فعاليات توعوية وثقافية وورش فنية متنوعة

نظمت المكتبة المتنقلة بدمنهور بمحافظة البحيرة، فعالية توعوية ثقافية وترفيهية، بالتعاون مع فرع ثقافة البحيرة ومكتبة الطفل والشباب بزاوية غزال، وذلك بمدرسة مجمعة زاوية غزال الابتدائية.

وتضمنت الفعاليات محاضرة توعوية بعنوان "حق الوالدين"، تناولت أهمية برّ الوالدين ومكانتهما في بناء شخصية سوية قائمة على الاحترام والمسئولية.

كما شملت الفعالية مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية للأطفال، منها ورش للرسم والتلوين، وأعمال فنية بالكانسون، وأشغال يدوية بالفوم، ورسم على الوجه، إلى جانب ورشة حكي داخل أتوبيس المكتبة المتنقلة، وقصة موسيقية حركية، ومسرح عرائس، فضلًا عن مناقشة كتاب "عجائب الدنيا السبعة"، في أجواء تفاعلية هدفت إلى تنمية الإبداع وتعزيز حب القراءة والمعرفة.

وتأتي هذه الفعالية تأكيدًا على الدور التنويري الذي تقوم به المؤسسات الثقافية والمكتبات العامة في دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة، وبناء جيل واعٍ قادر على المشاركة الإيجابية في المجتمع.