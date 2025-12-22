البحيرة : قافلة طبية مجانية شاملة بمركز شبراخيت

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، تتواصل فعاليات القوافل الطبية المجانية التي تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، بالتعاون مع بنك الشفاء المصري، وبالتنسيق مع محافظة البحيرة ومؤسسات المجتمع المدني.

ولليوم الثاني على التوالي، تستمر القافلة الطبية المجانية بالوحدة الصحية بقرية أبو السحما بمركز شبراخيت حيث تقدم خدمات طبية شاملة بعدد من التخصصات، تشمل الباطنة، والعظام، والأطفال، والجلدية، والأنف والأذن والحنجرة، مع توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان، لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة.

من الجدير بالذكر ان اليوم الأول شهد تنفيذ قافلة رمد متكاملة بالقرية تضمنت توقيع الكشف الطبي، وإجراء الفحوصات اللازمة، وتنفيذ العمليات الجراحية المطلوبة، إلى جانب صرف العلاج والنظارات الطبية بالمجان الكامل من خلال صورة بطاقة الرقم القومي للبالغين أو شهادة ميلاد للأطفال.

كما يشمل برنامج القوافل تنفيذ قافلة تخصصات متكاملة بالوحدة الصحية بقرية الجنبيهي بمركز حوش عيسى يوم الأربعاء الموافق 24/12، تضم تخصصات الباطنة، والعظام، والأطفال، والجلدية، والأنف والأذن والحنجرة، يعقبها تنظيم قافلة رمد متكاملة يوم الخميس الموافق 25/12، تتضمن توقيع الكشف الطبي، وإجراء العمليات الجراحية اللازمة، وصرف العلاج والنظارات الطبية بالمجان.

وتستهدف هذه القوافل توقيع الكشف الطبي على نحو 5 آلاف مواطن من أهالي القرى المستهدفة والقرى المجاورة، في إطار دعم الفئات الأولى بالرعاية، حيث تقوم اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، بالتعاون مع بنك الشفاء المصري، بتوفير الأطقم الطبية المتخصصة، والأجهزة، والمستلزمات الطبية، وكافة الأدوية اللازمة، بما يضمن تقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن محافظة البحيرة مستمرة في دعم وتنفيذ القوافل الطبية المجانية بمختلف المراكز والقرى، بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتحقيق العدالة في تقديم الرعاية الطبية للمواطنين، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا.