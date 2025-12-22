قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: أهمية محورية للإعلام الوطني في صياغة خطاب مسؤول يعكس ثوابت الدولة
الأهلي يوافق على رحيل أحمد نبيل كوكا ب200 ألف دولار الميركاتو الشتوي
مصر ترسل قافلة طبية نوعية ومستلزمات علاجية وأدوية إلى السودان.. صور
تأجيل استئناف النيابة على براءة حسن راتب وعلاء حسانين لجلسة 15فبراير
نادين الراسي تعلن ارتباطها من رجل خارج الوسط الفني
بسبب خطوبة كروان مشاكل وابنة أخيه.. القصة الكاملة لخلاف عدوية شعبان عبد الرحيم مع أشقائه
إيران تعلن إجراء تجارب صاروخية في مختلف أنحاء البلاد
إسرائيليون يخترقون الحدود ويدخلون الأراضي السورية في الجولان
غضب واسع بعد استبعاد لجنة التحكيم من إعلان جوائز قرطاج.. ويسري نصر الله يصف ما حدث بـ«الفضيحة»
نهاية ذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها واعتديا عليها.. ما القصة؟
قفزة جديدة جنونية .. سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين البحيرة: ضبط 40 ألف كيس ملح مجهول المصدر و1000 لتر سولار داخل محطة وقود غير مرخصة

تموين البحيرة
تموين البحيرة
ساندي رضا

شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات الغاز، لمتابعة حركة تداول السلع، والتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية، حفاظًا على حقوق المواطنين وردع المخالفين.

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة محمد هدية، بتنفيذ حملات تموينية مكثفة بمركز شبراخيت، أسفرت عن ضبط 40 ألف كيس ملح طعام مجهول المصدر، بالإضافة إلى ضبط 1000 لتر سولار داخل محطة تموين سيارات غير مرخصة، و200 لتر سولار بعهدة باطنية غير معتمدة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

وتؤكد محافظ البحيرة استمرار الحملات التموينية المكثفة بجميع المراكز والمدن، لمراقبة الأسواق ومحطات الوقود، والتصدي لكافة صور الغش والتلاعب، بما يضمن استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

البحيرة محافظة البحيرة تموين البحيرة حملات تمونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

فيروس

مالوش علاج.. تحذير صحي من انتشار فيروس شديد العدوى

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

الزمالك

إدارة الزمالك تقرر رحيل لاعب الفريق

ترشيحاتنا

أرشيفية

ألمانيا تعلن تسجيل أكثر من ألف تحليق مشبوه للمسيّرات خلال 2025

جنيفر لوبيز

أسرار البقشيش.. عاملون في قطاع الخدمات يكشفون الوجه الآخر للمشاهير

كاتس

وزير حرب الاحتلال يصدر أمرا بوقف خدمة الجنود في إذاعة الجيش

بالصور

ملك أحمد زاهر تثير الجدل بقوام ممشوق ورشاقتها |شاهد

ملك احمد زاهر تثير الجدل بقوما الممشوق ورشاقتها |شاهد
ملك احمد زاهر تثير الجدل بقوما الممشوق ورشاقتها |شاهد
ملك احمد زاهر تثير الجدل بقوما الممشوق ورشاقتها |شاهد

بين الاعتذار والعودة.. القصة الكاملة لأزمة مسلسل"عاليا"

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

جهاز شئون البيئة بالشرقية يشن حملات مفاجئة على المصانع ويضبط 6 مخالفين

مصنع
مصنع
مصنع

هيفاء وهبي تثير الجدل بأنوثتها بتصميم فستان لافت

هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت
هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت
هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت

فيديو

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد