تموين البحيرة: ضبط 40 ألف كيس ملح مجهول المصدر و1000 لتر سولار داخل محطة وقود غير مرخصة

شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات الغاز، لمتابعة حركة تداول السلع، والتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية، حفاظًا على حقوق المواطنين وردع المخالفين.

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة محمد هدية، بتنفيذ حملات تموينية مكثفة بمركز شبراخيت، أسفرت عن ضبط 40 ألف كيس ملح طعام مجهول المصدر، بالإضافة إلى ضبط 1000 لتر سولار داخل محطة تموين سيارات غير مرخصة، و200 لتر سولار بعهدة باطنية غير معتمدة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

وتؤكد محافظ البحيرة استمرار الحملات التموينية المكثفة بجميع المراكز والمدن، لمراقبة الأسواق ومحطات الوقود، والتصدي لكافة صور الغش والتلاعب، بما يضمن استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين.