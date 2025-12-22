إحالة أوراق المتهم بقتل زوجته أمام أبنائهما في البحيرة لمفتي الجمهورية

قررت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية بالبحيرة ، إحالة أوراق بدر رجب محمد عبد الونيس، 37 عاما، كهربائى ، لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي لقيامه بقتل زوجته ، أمام أبنائهما خلال قيامها بتوصيلهم إلى المدرسة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أشرف عبد الحفيظ عياد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين فخر الدين عبد التواب الدرجلي، نهاد محمود أبو النصر، أحمد كاظم سلام، وسكرتارية محمود بلال، وحددت جلسة النطق بالحكم يوم 19 يناير 2026.

وفي 26 مايو الماضي قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 14، برئاسة المستشار أشرف عبداللطيف داود، وعضوية المستشارين محمد الحسيني، ومحمد فؤاد حافظ، وأحمد علي عبد العال، وبحضور ممثل النيابة العامة أحمد عمار، بالإعدام للمتهم بقتل زوجته، أمام أبنائهما أثناء قيامها بتوصيلهم للمدرسة، ثم قام المتهم بالاستئناف على الحكم الصادر ضده.

تعود تفاصيل الواقعة إلى 7 مارس 2024 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد بوجود جثة لسيدة مقتولة بمنطقة مساكن عبود بذات المركز، وعلى الفور انتقلت قوة من قسم الشرطة، وعثر على جثة دينا.م.ف، مصابة بعدة طعنات وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وبالانتقال والفحص، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، زوج المجني عليها، وتبين أن المتهم بعدما عاد من من دولة ليبيا، وعقب رجوعه انتظر المجنى عليها، أمام مسكنها وذلك أثناء ذهابها لتوصيل أبنائها إلى المدرسة، وقام بالتوسل إليها بالرجوع لمنزل الزوجية، إلا أنها رفضت فباغتها بعدة طعنات حتى فارقت الحياة في الحال.

وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة الدلنجات، من إلقاء القبض على المتهم والأداء المستخدمة في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة.