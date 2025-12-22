صحة البحيرة: إجراءات رادعة ضد مستشفى خاص برشيد لتخلصه غير الآمن من النفايات

شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الرقابية على جميع المنشآت الطبية بنطاق المحافظة، للتأكد من الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية والبيئية، والتخلص الآمن من النفايات الطبية، مع التأكيد على عدم التهاون مع أي مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والفورية حيال المخالفين.

ونفذت مديرية الصحة بالبحيرة، بقيادة الدكتور إسلام عساف ، حملة مكبرة أسفرت عن ضبط مستشفيين خاص بنطاق مركز رشيد، ثبت قيامهما بتسريب نفايات طبية خطرة، وعلى الفور صدر قرار بالتشميع والغلق الإداري للمستشفيين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم جمع النفايات الطبية ونقلها إلى مجمع التخلص الآمن التابع للمديرية، حيث جرى معالجتها والتأكد من الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية المعتمدة.

ويأتي ذلك في إطار حرص محافظة البحيرة على حماية الصحة العامة والحفاظ على سلامة المواطنين والبيئة، واتخاذ إجراءات قانونية حازمة تجاه أي منشآت يثبت تورطها في تسريب النفايات الطبية الخطرة، تأكيدًا على تطبيق القانون بكل حزم ودون استثناء.