وزير الخارجية: أهمية محورية للإعلام الوطني في صياغة خطاب مسؤول يعكس ثوابت الدولة
الأهلي يوافق على رحيل أحمد نبيل كوكا ب200 ألف دولار الميركاتو الشتوي
مصر ترسل قافلة طبية نوعية ومستلزمات علاجية وأدوية إلى السودان.. صور
تأجيل استئناف النيابة على براءة حسن راتب وعلاء حسانين لجلسة 15فبراير
نادين الراسي تعلن ارتباطها من رجل خارج الوسط الفني
بسبب خطوبة كروان مشاكل وابنة أخيه.. القصة الكاملة لخلاف عدوية شعبان عبد الرحيم مع أشقائه
إيران تعلن إجراء تجارب صاروخية في مختلف أنحاء البلاد
إسرائيليون يخترقون الحدود ويدخلون الأراضي السورية في الجولان
غضب واسع بعد استبعاد لجنة التحكيم من إعلان جوائز قرطاج.. ويسري نصر الله يصف ما حدث بـ«الفضيحة»
نهاية ذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها واعتديا عليها.. ما القصة؟
قفزة جديدة جنونية .. سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم
محافظات

صحة البحيرة: إجراءات رادعة ضد مستشفى خاص برشيد لتخلصه غير الآمن من النفايات

صحة البحيرة
صحة البحيرة
ساندي رضا

شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الرقابية على جميع المنشآت الطبية بنطاق المحافظة، للتأكد من الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية والبيئية، والتخلص الآمن من النفايات الطبية، مع التأكيد على عدم التهاون مع أي مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والفورية حيال المخالفين.

ونفذت مديرية الصحة بالبحيرة، بقيادة الدكتور إسلام عساف ، حملة مكبرة أسفرت عن ضبط مستشفيين خاص بنطاق مركز رشيد، ثبت قيامهما بتسريب نفايات طبية خطرة، وعلى الفور صدر قرار بالتشميع والغلق الإداري للمستشفيين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم جمع النفايات الطبية ونقلها إلى مجمع التخلص الآمن التابع للمديرية، حيث جرى معالجتها والتأكد من الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية المعتمدة.

ويأتي ذلك في إطار حرص محافظة البحيرة على حماية الصحة العامة والحفاظ على سلامة المواطنين والبيئة، واتخاذ إجراءات قانونية حازمة تجاه أي منشآت يثبت تورطها في تسريب النفايات الطبية الخطرة، تأكيدًا على تطبيق القانون بكل حزم ودون استثناء.

