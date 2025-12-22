محافظ البحيرة: الكشف الطبى على 451 مواطن وتوزيع نظارات طبية

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ، على حرص المحافظة على استمرار تنفيذ القوافل السكانية الشاملة بجميع مراكز ومدن المحافظة، لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة حياة المواطنين.

نفذت وحدة السكان بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى، برئاسة اللواء محمد زايد، قافلة سكانية بقرية الشعشاعي، بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر.

حيث تم توقيع الكشف الطبي على عدد 451 مواطن في عدد من التخصصات، شملت العظام 55 حالة، والأطفال لـ95 حالة، والنساء 70 حالة، والأسنان لـ75 حالة، والباطنة لـ90 حالة، والرمد لـ66 حالة .

إلى جانب الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة كالضغط والسكر لـ90 حالة، وإجراء فحوصات طبية لـ110 حالة، وجرى تحويل 70 حالة من أهالي القرية للعلاج على نفقة الدولة، فضلًا عن توزيع 120 نظارة طبية للأطفال وكبار السن.

كما شملت القافلة جانبًا تموينيًا لدعم المواطنين، حيث تم توزيع 160 أسطوانة غاز بسعر المستودع، إلى جانب توفير سيارة سلع غذائية بأسعار مخفضة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

وفي إطار الاهتمام بدعم التعليم، تم تنظيم امتحانات فورية لمحو الأمية لعدد 30 مواطنًا من أهالي القرية، في خطوة تعكس حرص الدولة على تمكين المواطنين وبناء الإنسان باعتباره محور التنمية المستدامة.