البحيرة: تكثيف أعمال النظافة ومسح وتمهيد عدد من الطرق لتسهيل الحركة المرورية

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على استمرار المتابعة اليومية بكافة مدن ومراكز المحافظة للحفاظ على نظافة الشوارع والطرق العامة، ورفع نواتج التطهير من المجاري المائية، وذلك للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين جودة الحياة للمواطنين .

وفي هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية برئاسة أحمد فرغلي، بتنفيذ أعمال رفع ناتج تطهير ترعة محلة داوود من جانبي طريق مدخل القرية، باستخدام معدات الوحدة المحلية، بما يسهم في الحفاظ على البيئة، وتوسعة الطريق، وتسهيل حركة المواطنين والسيارات، وظهور المدخل بالمظهر الحضاري اللائق.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية أعمال النظافة المكثفة بشوارع المدينة والقرى التابعة والطرق الرئيسية، حيث شملت رفع تجمعات القمامة من الصناديق بالشوارع الرئيسية والفرعية، ومسح وتمهيد عدد من الطرق، ورفع الأتربة لتسهيل الحركة المرورية، وذلك من خلال معدات النظافة بالوحدات المحلية القروية.