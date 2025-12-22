قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسقف إيبارشية البحيرة يزور كنيسة مارجرجس بالأخماس ويقيم قداسا ويرسم 26 شماسا

الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحيرة
الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحيرة
ميرنا رزق

زار نيافة الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحيرة والمشرف على كنائس مدينة السادات، كنيسة الشهيد مارجرجس بقرية الأخماس بمدينة السادات، وكان في استقباله الأب كاهن الكنيسة، وعدد من الآباء كهنة القطاع، وخورس الشمامسة، وأعداد من الشعب.

رسامة شمامسة 

صلى نيافته القداس الإلهي بالكنيسة ذاتها، وخلاله دشن نيافته عددًا من الأواني لخدمة المذبح، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته رسامة ٢٦ شماسًا في رتبتي إبصالتس وأغنسطس، وذلك لخدمة كنيستي رئيس الملائكة ميخائيل بالكومبانية، والشهيد مارجرجس بالأخماس.


وعقب انتهاء القداس الإلهي، قدم فريق كورال الكنيسة مجموعة من الترانيم الروحية.

الأنبا إيلاريون الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحيرة الكنيسة الشمامسة القداس صلاة الصلح

مع البرودة الشديدة..كيف تحمى نفسك من التهاب الجيوب الانفية
