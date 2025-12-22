أسقف إيبارشية البحيرة يزور كنيسة مارجرجس بالأخماس ويقيم قداسا ويرسم 26 شماسا

زار نيافة الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحيرة والمشرف على كنائس مدينة السادات، كنيسة الشهيد مارجرجس بقرية الأخماس بمدينة السادات، وكان في استقباله الأب كاهن الكنيسة، وعدد من الآباء كهنة القطاع، وخورس الشمامسة، وأعداد من الشعب.

رسامة شمامسة

صلى نيافته القداس الإلهي بالكنيسة ذاتها، وخلاله دشن نيافته عددًا من الأواني لخدمة المذبح، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته رسامة ٢٦ شماسًا في رتبتي إبصالتس وأغنسطس، وذلك لخدمة كنيستي رئيس الملائكة ميخائيل بالكومبانية، والشهيد مارجرجس بالأخماس.



وعقب انتهاء القداس الإلهي، قدم فريق كورال الكنيسة مجموعة من الترانيم الروحية.