بتكلفة 259 مليون جنيه | إنشاء 10 مشروعات ضخمة على أرض البحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع الطرق والنقل باعتباره أحد المحاور الرئيسية للتنمية الشاملة، لما له من دور مباشر في تسهيل حركة المواطنين ودعم الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وإشارت المحافظ إلى أن إجمالي المشروعات الجارى تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق والنقل للعام المالى الحالى 2025/2026، يبلغ 10 مشروعات بتكلفة 259 مليون جنيه.

وقد تم الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات منها بعدد من مراكز ومدن المحافظة، بتكلفة إجمالية تتجاوز 82 مليون جنيه شملت استكمال طريق الكورنيش وأعمال الطبقة السطحية بدمنهور، بتكلفة 20 مليون جنيه و استكمال 105 مالونا بناحية بمركز أبو المطامير، بتكلفة 5.5 مليون جنيه ، و رصف طريق جسر مصرف بمركز كوم حمادة، بتكلفة 6.5 مليون جنيه.

استكمال طريق الشركات بمدينة إدكو، بتكلفة 26 مليون جنيه ، و استكمال طريق الملح بمدينة إدكو، بتكلفة 18 مليون جنيه، و استكمال طريق المصيف بمدينة إدكو، بتكلفة 6.5 مليون جنيه.

وأكدت المحافظ أنه جارى العمل ب4 مشروعات بتكلفة 177 مليون جنيه، وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، بما يسهم في رفع كفاءة شبكة الطرق وتحقيق السيولة المرورية وتحسين جودة الحياة لأبناء محافظة البحيرة.