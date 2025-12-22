قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: أهمية محورية للإعلام الوطني في صياغة خطاب مسؤول يعكس ثوابت الدولة
الأهلي يوافق على رحيل أحمد نبيل كوكا ب200 ألف دولار الميركاتو الشتوي
مصر ترسل قافلة طبية نوعية ومستلزمات علاجية وأدوية إلى السودان.. صور
تأجيل استئناف النيابة على براءة حسن راتب وعلاء حسانين لجلسة 15فبراير
نادين الراسي تعلن ارتباطها من رجل خارج الوسط الفني
بسبب خطوبة كروان مشاكل وابنة أخيه.. القصة الكاملة لخلاف عدوية شعبان عبد الرحيم مع أشقائه
إيران تعلن إجراء تجارب صاروخية في مختلف أنحاء البلاد
إسرائيليون يخترقون الحدود ويدخلون الأراضي السورية في الجولان
غضب واسع بعد استبعاد لجنة التحكيم من إعلان جوائز قرطاج.. ويسري نصر الله يصف ما حدث بـ«الفضيحة»
نهاية ذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها واعتديا عليها.. ما القصة؟
قفزة جديدة جنونية .. سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم
بتكلفة 259 مليون جنيه | إنشاء 10 مشروعات ضخمة على أرض البحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع الطرق والنقل باعتباره أحد المحاور الرئيسية للتنمية الشاملة، لما له من دور مباشر في تسهيل حركة المواطنين ودعم الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وإشارت المحافظ إلى أن إجمالي المشروعات الجارى تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق والنقل للعام المالى الحالى 2025/2026، يبلغ 10 مشروعات بتكلفة 259 مليون جنيه.

وقد تم الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات منها بعدد من مراكز ومدن المحافظة، بتكلفة إجمالية تتجاوز 82 مليون جنيه شملت استكمال طريق الكورنيش وأعمال الطبقة السطحية بدمنهور، بتكلفة 20 مليون جنيه و استكمال 105 مالونا بناحية بمركز أبو المطامير، بتكلفة 5.5 مليون جنيه ، و رصف طريق جسر مصرف بمركز كوم حمادة، بتكلفة 6.5 مليون جنيه.

استكمال طريق الشركات بمدينة إدكو، بتكلفة 26 مليون جنيه ، و استكمال طريق الملح بمدينة إدكو، بتكلفة 18 مليون جنيه، و استكمال طريق المصيف بمدينة إدكو، بتكلفة  6.5 مليون جنيه.

وأكدت المحافظ أنه جارى العمل ب4 مشروعات بتكلفة 177 مليون جنيه، وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، بما يسهم في رفع كفاءة شبكة الطرق وتحقيق السيولة المرورية وتحسين جودة الحياة لأبناء محافظة البحيرة.

البحيرة رصف الطرق مشاريع ضخمة محافظة البحيرة

ملك أحمد زاهر تثير الجدل بقوام ممشوق ورشاقتها |شاهد

بين الاعتذار والعودة.. القصة الكاملة لأزمة مسلسل"عاليا"

جهاز شئون البيئة بالشرقية يشن حملات مفاجئة على المصانع ويضبط 6 مخالفين

هيفاء وهبي تثير الجدل بأنوثتها بتصميم فستان لافت

