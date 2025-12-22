البحيرة: تقديم خدمات طبية واجتماعية وعقد لقاءات توعوية في قافلة سكانية

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، تكثيف القوافل السكانية لخدمة الأهالي بالقرى الأكثر احتياجًا، ورفع الوعي المجتمعي بالقضايا الصحية والسكانية، وتعزيز دور المرأة في المجتمع.

حيث نفذت وحدة السكان بديوان عام المحافظة، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، قافلة سكانية بنجع العرب بقرية الوفائية، شملت تقديم مجموعة من الخدمات الصحية والاجتماعية لأبناء القرية والقري المجاورة بمشاركة العديد من الجهات الحكومية.

حيث قامت الإدارة الصحية بالكشف على 185 مواطن فى تخصصات الأطفال و الباطنة و النساء ، كما تم إجراء تحاليل طبية لـ ٤٥ مواطنًا، لضمان تقديم أفضل الرعاية الصحية للمواطنين.

كما قامت إدارة التموين بتوفير سيارة الغاز بسعر المصنع وتم توزيع ٣٠ أسطوانة غاز لتلبية احتياجات الأهالي.

وشملت القافلة أيضا عقد عدة لقاءات توعوية مع المواطنين حول أهمية صحة المرأة، وتم التأكيد على ضرورة الاهتمام بالفحص المبكر، كما تم توضيح أعراض الأمراض وأهمية الالتزام بالعلاج التكميلي وعدم التهاون في مراحل التعافي.