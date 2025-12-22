بالأسماء.. إصابة 11 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب 11 شخصا، بينهم سوداني، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم جراء حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي أمام قرية الشجاعة بنطاق قسم غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية الشجاعة بنطاق قسم غرب النوبارية، ما أدى إلى إصابة 11 شخصا بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وجار تلقي العلاج اللازم.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من:- نصر محمد عجمي محمود، 30 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، سامح محمد عبدالفتاح أحمد، 51 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، عماد محمود محمد، 54 سنة، مصاب باشتباه كسر بالضلوع، أحمد محمد نجيب مصطفى، 40 سنة، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيمن، أشرف فتوح عبد العظيم، 34 سنة، عبد الرحمن مصطفى رمضان، 31 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

كما أصيب كل من:- محمد عبد الحميد عبد الله محمد، 34 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ناهد عبد السلام عبد الحميد متولي، 58 سنة، مقيمة القاهرة، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات وخدمات متفرقة، أشرف السيد صالح، 30 سنة، مقيم المطرية بالقاهرة، مصاب بكدمات متفرقة، سيف علاء عبد الرحمن، 19 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، إسماعيل آدم بابكر، السودان 48 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق الأيمن وكدمات.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.