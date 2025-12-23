تحليق 80 رحلة بالون طائر تقل أكثر من 1900 سائح في سماء الأقصر

شهد مطار البالون الطائر بالبر الغربي بالأقصر، تحليق 80 رحلة بالون طائر أقلت على متنها أكثر من 1900 سائح من مختلف الجنسيات حول العالم، في نزهه ترفيهية في سماء المحافظة.



وقال ممثل شركات البالون الطائرأحمد عبود - في تصريح اليوم /الثلاثاء/ - إن محافظة الأقصر تشهد رواجا سياحيا متدفقا من مختلف الجنسيات العالمية وخاصة في رحلات البالون، والتي تحظي بثقة كبيرة من جانب السائحين، لتأكدهم من أن الشركات المصرية العاملة في هذا الطراز السياحي تستعين بأفضل الطيارين المتواجدين حول العالم.



وأوضح عبود أن الشركات تستعد فجراً للحصول على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات، ويتم نقل السائحين عبر الباصات السياحية إلى مطار البالون الطائر لبدء رحلة تجهيز وتحضير البالونات أمام الزائرين، ليستمتعوا بالرحلة منذ بدايتها بطريقه خاصة ومختلفة تماما.



وأضاف أنه يتم بدء ملء البالونات بالهواء البارد ثم الهواء الساخن، ثم عمل فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالون والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسائحين، وكذلك ضرورة ارتداء الكمامات قبل الإقلاع لحماية الجميع من العدوى بعد أزمة كورونا، ويتم البدء فى الإقلاع للسماء وتصل الرحلات لارتفاع 650 مترا بحوالي 2000 قدم من سطح البحر، وتمتد الرحلة حوالي 20 إلى 40 دقيقة.