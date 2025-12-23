مدبولي: الصحة والتعليم على رأس أولوياتنا لتحقيق حياة كريمة للمواطنين

اختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركز ومدينة الصف بمحافظة الجيزة، بتفقد وحدة طب الأسرة بقرية "الودي"، التابعة لمديرية الشئون الصحية بالجيزة؛ للاطلاع على مستوى تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين.

وخلال تفقده للوحدة، أوضحت الدكتورة/ رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة بوزارة الصحة والسكان، لرئيس مجلس الوزراء ومرافقيه، أن وحدة طب الأسرة بالودي تتمثل في وحدة رعاية صحية أولية تتبع الإدارة الصحية بالصف، وتعد أقرب منشآت الرعاية الصحية الأولية لها بقرية الديسمي، كما أن أقرب مستشفى لها مستشفى الصف المركزي.

كما أوضحت أن وحدة طب الأسرة بالودي تخدم أهالي القرية وتوابعها، وقد تم افتتاحها في 2024، وبدأ التشغيل الفعلي لها في يونيو من نفس العام، وتبلع مساحتها 2500 متر مسطح، فيما تصل المساحة الإنشائية إلى 780 مترا مسطحا في مبنى واحد يقدم جميع خدمات الرعاية الصحية.

وأضافت: صممنا رؤية نعمل عليها تتحدد في التطلع لأن تكون الوحدة مركزا طبياً متميزاً رفيع المستوى في تقديم رعاية صحية أولية متكاملة بمفهوم متطور، وفقاً لأحدث معايير الجودة المصرية والدولية فيما يحقق رؤية مصر 2030، وذلك من خلال رسالة واضحة مفادها أن وحدة الودي بإدارة الصف تخدم جميع الفئات العمرية بتقديم رعاية صحية أولية متكاملة، صحية، وقائية، علاجية وتثقيفية؛ تعزيزاً للفرد والأسرة والمجتمع بأعلى معايير الجودة ومواكبة التحول الرقمي من خلال فريق طبي ذي كفاءة عالية وأحدث الأجهزة الطبية، ونعمل على تحقيق رضا العاملين والمتعاملين.

كما تحدثت عن الخطة الاستراتيجية التي تتضمن تقديم رعاية شاملة وآمنة للمرضى وتعزيز رضا المنتفعين، وتوفير التدريب والتعليم المستمر، بجانب الوصول للتميز الإكلينيكي عن طريق تطبيق أدلة العمل الإكلينيكية، مع توافر بنية تحتية حديثة وفعالة، فضلا عن تطوير أنظمة إدارة المعلومات وتطبيقه بنسبة 100%، ووجود أدلة التشغيل المتكاملة والالتزام بها، مع السعي لتعظيم الموارد المالية، والحفاظ على الهوية البصرية.

وأضافت: نعمل على تفعيل دور المشاركة المجتمعية، من خلال التعاون بين إدارة الوحدة والوحدة المحلية بالودي، بالإضافة إلى التعاون بين إدارة الوحدة والمدارس المحيطة بها.

أما عن المشاركة في المبادرات الرئاسية، فأوضحت الدكتورة رشا خضر أن ذلك يتم من خلال الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، ومبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية للكشف المبكر عن أورام الثدي، ومبادرة قياس السمع للأطفال من سن يوم حتى 28 يوما، علاوة على مبادرة صحة الأم والجنين، ومبادرة الكشف المبكر عن أورام القولون والرئة والبروستاتا وعنق الرحم، ومبادرة الجلوكوما.

فيما أوضح الدكتور/ إبراهيم ناصر، مدير وحدة طب الأسرة بالودي، أن الوحدة تشمل عيادات التطعيمات ومتابعة الأطفال، والصيدلية، وعيادة طب أسرة 1، بجانب عيادات المبادرات الرئاسية، ومنطقة الفرز، والمغسلة، وخدمة المنتفعين، ومعمل الدم والطفيليات، بالإضافة إلى مكتب الصحة، وعيادة الطوارئ، وعيادة الأسنان، وعيادة متابعة الحوامل، والتعقيم، وذلك في الطابق الأرضي، بينما يضم الطابق الأول عيادة تنظيم الأسرة، والتثقيف الصحي، والألف يوم الذهبية، والسمعيات، فضلا عن سكن للأطباء وطاقم التمريض.

وأشار إلى أن القوة البشرية للوحدة تتمثل في توافر 6 أطباء أسنان، و6 أطباء أسرة، و3 صيادلة، بجانب 3 مراقبين صحيين، و19 فردا من طاقم التمريض، و3 رائدات ريفيات، علاوة على العاملين الفنيين في تسجيل الإحصاء، وفنيي المعامل والصيانة، والإداريين، والعمال، وأفراد الأمن.

وخلال جولته بالوحدة، تفقد رئيس الوزراء معامل التحاليل، حيث أجرى حوارًا مع الأطباء ومقدمي الخدمات بالوحدة حول الخدمات المقدمة في المعامل، ومستوى الأجهزة المستخدمة، ومدى دقة نتائج التحاليل.

وعقب ذلك، زار الدكتور مصطفى مدبولي غرف استراحة الأطباء، واستمع إلى شرح من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، حولها، حيث أوضح أن غرف استراحة الأطباء يتم تطويرها للأطباء المغتربين بكفاءة وجودة عالية، كما اطمأن رئيس الوزراء على جودة ومستوى الخامات والأجهزة الكهربائية المتوافرة بالاستراحة.

وفي نهاية جولته اليوم، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة حريصة على تفقد مختلف المشروعات الخدمية التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري على أرض الواقع، لتقديم مستوى جودة وحياة كريمة لأهالينا في تلك القرى.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: هناك تقدم ملموس تحقق في المشروعات الصحية، ومشروعات الصرف الصحي بقرى مركز الصف التي تم تفقدها اليوم، ونسعى بكل الجهود الممكنة لإدخال الخدمات المختلفة للقرى المستهدفة.

كما أكد رئيس الوزراء مجددا أن التعليم والصحة هما الركيزة الأساسية التي تحرص الدولة المصرية على تصدرهما أجندة الأولويات، مصيفا: هناك تقدم واضح في مستوى استيعاب الطلاب بالمدارس التي نزورها في قرى " حياة كريمة" وهو أمر جيد، وسنواصل السعي لإحداث نقلة نوعية في ملفي الصحة والتعليم، ضمن جهود توفير حياة كريمة لجميع المواطنين.