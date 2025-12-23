الجيش الإيراني: جاهزون بقدراتنا البحرية والبرية والصاروخية لمواجهة أي سيناريو

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» ، في نبأ عاجل أن الجيش الإيراني أعلن أن قدراته البحرية والبرية والصاروخية مستعدة لمواجهة أي سيناريو محتمل، مؤكدة على جاهزيته الكاملة للتعامل مع مختلف التحديات الأمنية.

وأكد قائد الجيش الإيراني، أمير حاتمي، أن بلاده سترد بحزم على أي اعتداء، مشددًا على جاهزية القوات الإيرانية لمواجهة أي تهديدات محتملة.

مناورات صاروخية في مدن عدة

وفي سياق ميداني، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن إجراء اختبارات صاروخية في مدن خرم آباد، مهاباد، أصفهان، طهران، ومشهد، في إطار تعزيز الاستعداد القتالي للقوات المسلحة.