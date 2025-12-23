الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم.. وصفة صحية بطعم شهي

يُعد الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم من الأطباق المتوسطية التي تجمع بين الطعم الشهي والفوائد الغذائية.

ويزداد الإقبال عليه مؤخرًا كخيار صحي وسريع يمكن تقديمه كطبق رئيسي خفيف أو طبق جانبي على مائدة الغداء والعشاء.

تقدم الشيف دينا على طريقة عمل الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم.

مقادير الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم

200 جرام جبن حلومي مقطع شرائح متوسطة

ثمرة باذنجان كبيرة مقطعة شرائح

2 ثمرة طماطم مقطعة شرائح

ملعقتان كبيرتان زيت زيتون

فص ثوم مفروم ناعم

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

ربع ملعقة صغيرة بابريكا

رشة زعتر أو ريحان مجفف

ملح حسب الرغبة

تحضير الخضروات قبل الخَبز

يُنصح برش شرائح الباذنجان بالقليل من الملح وتركها لمدة 10 دقائق ثم تجفيفها، للتخلص من المرارة الزائدة. بعد ذلك يتم دهنها بزيت الزيتون ورش الفلفل الأسود والبابريكا لتجهيزها للخَبز.

طريقة إعداد الحلومي المخبوز

يُسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية. في صينية فرن، تُرص شرائح الباذنجان ثم الطماطم، وبعدها توضع شرائح الحلومي فوق الخضروات. يُضاف الثوم والزعتر مع رشة خفيفة من زيت الزيتون لتكثيف النكهة.

مدة الخَبز والتقديم

تدخل الصينية الفرن لمدة تتراوح بين 20 إلى 25 دقيقة حتى يذوب الحلومي قليلًا ويأخذ لونًا ذهبيًا خفيفًا، بينما تصبح الخضروات طرية ومشبعة بالنكهة. يُقدم الطبق ساخنًا مع الخبز المحمص أو بجانب طبق سلطة خضراء.

فوائد غذائية متكاملة

يمد الحلومي الجسم بالبروتين والكالسيوم، بينما يوفر الباذنجان الألياف ومضادات الأكسدة، وتمنح الطماطم فيتامين سي والليكوبين، ما يجعل الطبق متوازنًا ومناسبًا للباحثين عن وجبات صحية دون التخلي عن الطعم.

نصائح لنجاح الوصفة

ينصح خبراء الطهي بعدم الإكثار من الملح لأن جبن الحلومي بطبيعته مالح، كما يمكن إضافة شرائح فلفل ألوان أو زيتون أسود لمنح الطبق لمسة إضافية من النكهة المتوسطية.

طبق خفيف لكل الأوقات

يُعد الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم خيارًا مثاليًا لأيام الدايت أو الوجبات السريعة، كما يناسب العزومات البسيطة ويمنح السفرة طابعًا أنيقًا ومذاقًا غنيًا.