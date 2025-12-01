طريقة عمل المسقعة.. وصفة مصرية أصيلة بطعم لا يقاوم

تعد المسقعة واحدة من أشهر الأكلات المصرية الشعبية التي لا يخلو منها بيت، فهي تجمع بين الباذنجان المقلي وصوص الطماطم الغني، لتقدم وجبة شهية تُناسب الغداء والعشاء أيضاً.

وفي إطار اهتمام الأسر بالبحث عن طرق إعداد وصفات سهلة وسريعة، نستعرض طريقة عمل المسقعة في المنزل بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة.



طريقة عمل المسقعة في البيت

المكونات:

2 حبة باذنجان كبيرة مقطعة شرائح

2 حبة بطاطس شرائح (اختياري)

2 حبة فلفل رومي أو حار

1 بصلة كبيرة مفرومة

3 فصوص ثوم مفروم

3 أكواب عصير طماطم

2 ملعقة صلصة طماطم

ملح وفلفل أسود

رشة كمون

زيت للقلي

خطوات التحضير:

يُقلى الباذنجان والبطاطس والفلفل حتى يأخذوا لوناً ذهبياً.



في قدر آخر، يشوح البصل والثوم حتى يتحول لونهم للذهبي.

يُضاف عصير الطماطم والصلصة والتوابل، ويُترك الخليط حتى يتسبك.



تُرص شرائح الباذنجان والبطاطس والفلفل في صينية، ثم يُسكب فوقها صوص الطماطم.



تُدخل الصينية الفرن لمدة 20–25 دقيقة حتى تتجانس النكهات.