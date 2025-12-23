رئيس الوزراء يتفقد مجمع الخدمات بقرية "الودى"ويؤكد: حلقة رئيسية في منظومة التحول الرقمي

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه في أثناء جولته بقرى مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بمركز الصف بمحافظة الجيزة، مجمع خدمات المواطنين " تحيا مصر" بقرية الودي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية الدور الذي تقوم به المراكز التكنولوجية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً أنها تمثل حلقة رئيسية في منظومة التحول الرقمي التي تتبناها الدولة لتسهيل الإجراءات، وتقليل التكدس داخل المصالح الحكومية.

وخلال تفقد رئيس مجلس الوزراء للمجمع الخدمي، أكد المهندس/ عادل النجار، محافظ الجيزة، أن مجمع خدمات المواطنين يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمناطق المطوّرة وتوفير خدمات متكاملة للمواطنين في بيئة حضارية تليق بهم، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل بخطة متوازنة لضمان استدامة المشروعات الخدمية وتحسين جودة الحياة داخل المناطق التي تم تطويرها.

وخلال تفقده، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من فرج عبد العاطي، رئيس مركز ومدينة الصف، حول المجمع الذي تصل مساحته إلى 464م2، ويخدم أهالي الوحدة المحلية بالودي بإجمالي عدد سكان 67414 تقريبا، ويتكون من دور أرضى + 2 أدوار متكررة؛ حيث يشمل الدور الأرضي المركز التكنولوجي ويقدم عددا من الخدمات تتمثل في (بيان الصلاحية - تجديد تراخيص البناء - رخص (الإشغالات – الإعلانات)، وهناك خدمات أخرى بالمجمع الخدمي للتخفيف على الأهالي وتم تجميعها بمكان واحد، كما تشمل مكتب بريد وتم تفعيل الخدمة به، بالإضافة إلى مكتب تضامن اجتماعي، ومكتب تموين وخدماتهما مفعلة، علاوة على خدمات أخرى جار تفعيلها وهي مكتب الشهر العقاري، ومكتب للسجل المدني، كما يضم مجمع خدمات المواطنين وحدة محلية، ومجلسا محليا.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن يتم التعامل مع المواطنين داخل المركز باحترافية عالية، مع سرعة الاستجابة للطلبات المقدمة والالتزام بتقديم المعلومات بدقة وإنهاء الطلبات وفق القواعد المقررة، بما يضمن تقديم خدمة حضارية تليق بالمواطن ويعزز ثقة الجمهور في منظومة العمل الجديدة.