عبد الغفار: التأمين الصحي الشامل وطب الأسرة في صدارة الاهتمام الحكومي

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إن الحكومة حريصة على الاستماع للمواطنين بشكل مباشر، باعتباره عنصرًا أساسيًا في تطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم على أرض الواقع.

«حياة كريمة» مشروع قومي يستهدف الإنسان المصري

وأوضح وزير الصحة، خلال لقاء تلفزيوني مع قناة «إكسترا نيوز»، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تُعد مشروعًا قوميًّا ضخمًا للغاية، يستهدف الإنسان المصري في المقام الأول، ويهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة له في مختلف القطاعات، وعلى رأسها القطاع الصحي.

تطوير طب الأسرة ضمن التأمين الصحي الشامل

ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل يمثل محورًا رئيسيًا في تطوير المنظومة الصحية، حيث يستهدف بشكل مباشر تطوير مراكز طب الأسرة ورفع كفاءتها، بما يسهم في تقديم خدمات صحية متكاملة وقريبة من المواطنين.

تحسين جودة الرعاية الصحية

وأكد الدكتور عبد الغفار أن الدولة مستمرة في تنفيذ المشروعات الصحية الكبرى، بما يضمن تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاع الصحي.