وزير السياحة: الانتهاء من تركيب ألواح مركب خوفو الثانية خلال 4 سنوات

قال وزير السياحة والآثار شريف فتحى: إن مشروع نقل وتركيب ألواح مركب الملك خوفو الثانية بالمتحف المصري الكبير، أحد أهم مشروعات الترميم في القرن الـ 21 .



أوضح شريف، خلال تصريحات صحفية له، أن مشروع نقل وتركيب ألواح مركب الملك خوفو، حدث عظيم، قرابة ١٦٥٠ قطعة خشبية تم نقلها وجاري تركيبها، متوقعا انتهاء تركيبها في ٤ سنوات.



أشار وزير السياحة والآثار، إلي أنه تمت معالجة القطع الخشبية في خيمة المعالجة والترميم، مؤكدا أن بعض القطع كانت مثل البودرة، لافتا إلى أن المعالجة والترميم ليس بالسهل.



تابع تعاونا مع الجانب الياباني "الجايكا"، ونستعين بهم وبخبراتهم، مؤكدا سيري الزوار والسائحين خلال الزيارة عملية تركيب ألواح مركب خوفو.