وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الكوري تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين
انتقادات واسعة للقارئ محمد الملاح بعد إلقاء الأموال عليه في باكستان
محافظ بورسعيد: لا عودة لإشغالات الحميدي والتجاري وعلى المرافق التنفيذ | شاهد
الصحة: دراسة تشكيل لجنة مختصة لتوطين صناعة اللقاحات
سوريا.. مـ.قتل شخص وإصابة آخرين في انفجار لغم من مخلفات النظام السابق
محافظ القاهرة: اتخذنا عدة إجراءات للقضاء على ظاهرة إلقاء مخلفات البناء في الشوارع
بعد تعرضها لوعكة.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها على حالتها الصحية | خاص
مصر فوق الجميع.. الغندور يدعم المنتخب قبل مواجهة زيمبابوي
أبوريدة يطالب الجمهور والإعلام بمساندة ودعم منتخب مصر في أمم أفريقيا
كامل الوزير : استعداد الشركات المصرية لإقامة مصانع لإنتاج مستلزمات البناء في عمان
مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على تعديل قانون نقابة المهن الرياضية
إيران: برنامج الصواريخ الباليستية غير قابل للتفاوض
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
السياحة والآثار تنظم قافلة للترويج للمقصد المصري بإسبانيا

محمد الاسكندرانى

نظمت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، قافلة سياحية بعدد من المدن بدولة إسبانيا للترويج للمقصد السياحي بالتعاون مع منظم الرحلات آفوريس أحد أبرز منظمي الرحلات بالسوق الإسباني، ووكيله السياحي Catai.

قافلة سياحية بعدد من المدن بالإسبانية

وقد تم تنفيذ القافلة السياحية بمدن كل من مدريد، وبرشلونة، وفالنسيا، ومالاجا، وبلباو، وشارك بها عدد 170 من الوكلاء السياحيين التابعين لمنظم الرحلات آفوريس، والذين يعدون أعلى من حققوا مبيعات للمقصد المصري من خلال منظم الرحلات آفوريس خلال الفترة الماضية.

وتهدف القافلة السياحية إلى إطلاع الوكلاء السياحيين بالسوق الإسباني بالتنوع السياحي الذي لا مثيل له الذي تتمتع به الوجهات السياحية المصرية المختلفة والمنتجات السياحية المتنوعة بها.
 
ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن مشاركة الهيئة في تنظيم هذه القافلة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة والهيئة بتكثيف الأنشطة المهنية في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة للمقصد المصري والتي من بينها السوق الإسباني لدفع مزيد من التدفقات السياحية الوافدة منه، كما أنها تعد فرصة لإلقاء الضوء على المنتجات السياحية المختلفة التي يتمتع بها المقصد المصري بالإضافة إلى منتج السياحة الثقافية الذي يحظى باهتمام السائح الإسباني.

وقد مثّل الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في هذه القافلة السياحية السيد محمد محسن مدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة، والأستاذة هند رضوان مدير وحدة الأمريكتين وشبه جزيرة إيبريا بالهيئة.

وخلال فعاليات القافلة السياحية، قدم ممثلو الهيئة عرضاً تقديمياً استعرضوا خلاله الوجهات السياحية الجديدة بالمقصد المصري مثل مدينة العلمين الجديدة بالإضافة إلى الوجهات الكلاسيكية، كما تم الحديث عن المنتجات السياحية المتنوعة بهذه الوجهات ومنها منتج السياحة النيلية لاسيما الرحلات النيلية الطويلة بين القاهرة وأسوان والتي تحظى بإعجاب السائح الإسباني.

كما تم إلقاء الضوء على أبرز المستجدات والتطورات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر والتي من بينها افتتاح المتحف المصري الكبير، وكذلك جهود الدولة المصرية في تطوير البنية التحتية والطرق والمشروعات السياحية الكبرى.

وعلي هامش القافلة السياحية، عقد ممثلو الهيئة عدة اجتماعات مهنية مع عدد من منظمي الرحلات حيث تم مناقشة تنفيذ عدد من الأنشطة المهنية خلال الفترة القادمة، كما التقوا بمديرة المعرض السياحي الدولي FITUR، وذلك للوقوف على الترتيبات الخاصة بالمشاركة المصرية في هذا المعرض المقرر إقامته في شهر يناير القادم بحضور عدد من الشركات والفنادق المصرية. 

وزارة السياحة والآثار الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إسبانيا سياحة السياحة

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

المتهم

قرار من النيابة بشأن المتهم بتهديد نهاد أبو القمصان بصور السلاح

محكمة الأسرة

6 حالات يحق فيها للزوج استرداد مسكن الزوجية

فيروس

مالوش علاج.. تحذير صحي من انتشار فيروس شديد العدوى

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

شركه المياة

بدء التشغيل التجريبي لتوسعات محطة الصرف الصحي بالمقطم

الزراعة واستصلاح الأراضي

الزراعة: توزيع 100 طن تقاوي شعير و33 ألف شتلة زيتون لدعم مزارعي سيدي براني والسلوم

صالون فكر شي جين بينغ

صالون ثقافي يؤكد: مصر والصين تمتلكان تاريخا طويل وتقاليد فكرية عميقة

بالصور

هيفاء وهبي تثير الجدل بأنوثتها بتصميم فستان لافت

بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأثنين 22 ديسمبر.. الفراخ البيضاء بكام؟

فيديو

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

