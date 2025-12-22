السياحة والآثار تنظم قافلة للترويج للمقصد المصري بإسبانيا

نظمت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، قافلة سياحية بعدد من المدن بدولة إسبانيا للترويج للمقصد السياحي بالتعاون مع منظم الرحلات آفوريس أحد أبرز منظمي الرحلات بالسوق الإسباني، ووكيله السياحي Catai.

قافلة سياحية بعدد من المدن بالإسبانية

وقد تم تنفيذ القافلة السياحية بمدن كل من مدريد، وبرشلونة، وفالنسيا، ومالاجا، وبلباو، وشارك بها عدد 170 من الوكلاء السياحيين التابعين لمنظم الرحلات آفوريس، والذين يعدون أعلى من حققوا مبيعات للمقصد المصري من خلال منظم الرحلات آفوريس خلال الفترة الماضية.

وتهدف القافلة السياحية إلى إطلاع الوكلاء السياحيين بالسوق الإسباني بالتنوع السياحي الذي لا مثيل له الذي تتمتع به الوجهات السياحية المصرية المختلفة والمنتجات السياحية المتنوعة بها.



ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن مشاركة الهيئة في تنظيم هذه القافلة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة والهيئة بتكثيف الأنشطة المهنية في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة للمقصد المصري والتي من بينها السوق الإسباني لدفع مزيد من التدفقات السياحية الوافدة منه، كما أنها تعد فرصة لإلقاء الضوء على المنتجات السياحية المختلفة التي يتمتع بها المقصد المصري بالإضافة إلى منتج السياحة الثقافية الذي يحظى باهتمام السائح الإسباني.

وقد مثّل الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في هذه القافلة السياحية السيد محمد محسن مدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة، والأستاذة هند رضوان مدير وحدة الأمريكتين وشبه جزيرة إيبريا بالهيئة.

وخلال فعاليات القافلة السياحية، قدم ممثلو الهيئة عرضاً تقديمياً استعرضوا خلاله الوجهات السياحية الجديدة بالمقصد المصري مثل مدينة العلمين الجديدة بالإضافة إلى الوجهات الكلاسيكية، كما تم الحديث عن المنتجات السياحية المتنوعة بهذه الوجهات ومنها منتج السياحة النيلية لاسيما الرحلات النيلية الطويلة بين القاهرة وأسوان والتي تحظى بإعجاب السائح الإسباني.

كما تم إلقاء الضوء على أبرز المستجدات والتطورات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر والتي من بينها افتتاح المتحف المصري الكبير، وكذلك جهود الدولة المصرية في تطوير البنية التحتية والطرق والمشروعات السياحية الكبرى.

وعلي هامش القافلة السياحية، عقد ممثلو الهيئة عدة اجتماعات مهنية مع عدد من منظمي الرحلات حيث تم مناقشة تنفيذ عدد من الأنشطة المهنية خلال الفترة القادمة، كما التقوا بمديرة المعرض السياحي الدولي FITUR، وذلك للوقوف على الترتيبات الخاصة بالمشاركة المصرية في هذا المعرض المقرر إقامته في شهر يناير القادم بحضور عدد من الشركات والفنادق المصرية.

