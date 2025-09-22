الصين تكشف عن خطوات جديدة لتنشيط سوق السيارات

أعلنت وزارة التجارة الصينية عن مجموعة من الإجراءات الهادفة لتعزيز الاستهلاك في قطاع السيارات، وذلك خلال ندوة موسعة عقدتها بمشاركة مسؤولي جهات حكومية، وممثلي شركات وجمعيات صناعية، ومؤسسات بحثية متخصصة.

وأشار نائب وزير التجارة، شنغ تشيوي بينغ، إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة وطنية لتحفيز الاستهلاك من خلال إطلاق مشاريع إصلاح تجريبية في مجال تداول السيارات، مؤكدا أن المبادرة تستهدف المدن المؤهلة لدعمها بسياسات مرنة ومبتكرة تفتح المجال أمام انتعاش السوق وخدمات ما بعد البيع.

وتناولت الندوة عدة محاور مهمة تشمل تعديل السيارات، وقطاع الكرفانات، ورياضات السيارات، بالإضافة إلى السيارات الكلاسيكية وإنشاء متاحف متخصصة، وفق ما نقلته وكالة أنباء "شينخوا".

وشارك في المناقشات ممثلون عن وزارات وهيئات بارزة مثل الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والثقافة والسياحة، والأمن العام، والجمارك، والرياضة.

وطرح الحضور عددا من المقترحات لتطوير بيئة سوق السيارات وتعزيز جودتها، وقد عبر ممثلو الشركات والجمعيات عن استعدادهم الكامل للمساهمة في دعم نمو القطاع بما يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة.