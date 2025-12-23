قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القافلة 100.. الهلال الأحمر يواصل دعم غزة بمساعدات غذائية وطبية
الهلال الأحمر يطلق القافلة رقم 100 لدعم غزة
بلاغ من هيفاء وهبي للنائب العام بعد فبركة فيديوهات خادشة لها
بينهم مصر.. لماذا استدعت وأقالت إدارة ترامب 48 سفيرًا حول العالم؟
رئيس الوزراء يشهد توقيع 3 عقود مشروعات صناعية باقتصادية قناة السويس باستثمارات 1.15 مليار دولار
الصحة تشارك في فعاليات جمعية شريان العطاء لتعزيز ثقافة التبرع بالدم
جنوب سيناء تطلق إستراتيجية التنمية المستدامة لشرم الشيخ ضمن مشروع "جرين شرم"
قرار عاجل من المحكمة في طعن نادي الزمالك على قرار سحب أرض أكتوبر
سموتريتش: نتنياهو وجه بتوسيع “شرعنة” الاستيطان في الضفة الغربية
خدمات طب الأسرة المتكاملة بـ5 جنيهات فقط.. طفرة في خدمات الـتأمين الصحي الشامل
جراحة دقيقة لاستئصال "كيس سحائي" وإصلاح عيوب خلقية معقدة لرضيع بأسيوط
الذهب في الصاعد.. رسالة عاجلة من الشعبة للمقبلين على الزواج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة تشارك في فعاليات جمعية شريان العطاء لتعزيز ثقافة التبرع بالدم

تعزيز ثقافة التبرع بالدم
تعزيز ثقافة التبرع بالدم
عبدالصمد ماهر

شاركت وزارة الصحة والسكان في فعاليات جمعية شريان العطاء لتعزيز ثقافة التبرع بالدم، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبمشاركة ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية.

نشر الوعي بأهمية التبرع بالدم

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الفعاليات تأتي انطلاقًا من أهمية الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في نشر الوعي بأهمية التبرع بالدم، مشيرًا إلى تعاون الوزارة مع الجمعية في تنفيذ حملات توعية بالمحافظات، تماشيًا مع خطتها لرفع الوعي المجتمعي بالتبرع المنتظم.

وأشار «عبدالغفار»، إلى مناقشة دور الوزارة في توفير فرق طبية مدربة وفق المعايير العالمية لتنفيذ حملات التبرع، مع ضمان أعلى معايير الجودة والسلامة، لسلامة المتبرعين ومأمونية الدم.

ونوه إلى أن الفعاليات تناولت جهود الوزارة في زيادة معدلات التبرع من خلال حملات لصالح مرضى الأورام السرطانية، وحملات موسعة في اليوم العالمي للتبرع بالدم.

من جانبها، أكدت الدكتورة فاطمة شومان، رئيس الإدارة المركزية لعمليات الدم، الالتزام الكامل بإجراءات الجودة والسلامة لحماية المتبرعين وتوفير دم آمن للمرضى، مشددة على أن الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني عنصر محوري في توسيع قاعدة المتبرعين المنتظمين وتعزيز ثقافة التبرع بالدم.

وزارة الصحة والسكان وزير الصحة شريان العطاء التبرع بالدم الوزارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

عداد الكهرباء

محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك

باسترون داكا

محمد طارق أضا يحذر من الاحتفالات الخطرة بعد سقوط مروع للاعب زامبيا

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه

ترشيحاتنا

الكونغو الديمقراطية

تشكيل الكونغو وبنين في مواجهتهما ببطولة كأس الأمم الأفريقية

محمد صلاح

أرقام مميزة لـ محمد صلاح مع منتخب مصر ضد زيمبابوي في أمم أفريقيا

شوبير

شوبير يكشف أسباب الفوز الصعب لمصر أمام زيمبابوي

بالصور

أحسن من الجاهز.. طريقة عمل النسكافيه في البيت

طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت

أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها

أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها
أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها
أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها

هل تصدقين؟ مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة

مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة
مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة
مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك.. تفاصيل حالته الصحية

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية
قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية
قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية

فيديو

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد