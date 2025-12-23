محمد صلاح يحفر اسمه في تاريخ أمم إفريقيا كأول مصري يسجل في 5 نسخ متتالية

واصل محمد صلاح، قائد منتخب مصر، كتابة التاريخ في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعدما أصبح أول لاعب مصري يسجل أهدافًا في خمس نسخ متتالية من البطولة، منذ مشاركته الأولى مرورًا بالنسخ التالية، ووصولًا إلى النسخة الحالية، هذا الإنجاز يعكس استمرارية عطائه على مدار أكثر من عقد من الزمان وقدرته على تقديم الأداء الحاسم في اللحظات المهمة.

وسجل محمد صلاح في نسخة 2017 هدفين، وفي نسخة 2019 هدفين ونسخة 2021 هدفين، ونسخة 2023 هدف، وفي النسخة الحالية 2025 سجل أول أهداف في مرمى زيمبابوي قاد به المنتخب لفوز قاتل في أولى مباريات المنتخب في امم إفريقيا 2025 بالمغرب.

إحصائيات محمد صلاح

إحصائيات محمد صلاح في أمم إفريقيا تؤكد تفوقه اللافت، فهو سجل أهدافًا حاسمة في جميع النسخ التي شارك فيها، ساهمت بشكل مباشر في نتائج المنتخب، سواء بالتصفيات أو المباريات النهائية، مما يعكس موهبته الاستثنائية ومكانته في تاريخ الكرة المصرية.

مقارنة محمد صلاح

وعند مقارنة هذا الإنجاز بلاعبين آخرين، يظهر أن محمد صلاح ينضم إلى قائمة قصيرة جدًا من النجوم الذين تمكنوا من التسجيل في نسخ متتالية، مثل الكاميروني صامويل إيتو الذي سجل في أربع نسخ متتالية، ويايا توريه لاعب ساحل العاج.

لكن محمد صلاح يتفرد كأول مصري يصل إلى رقم خمسة نسخ، ما يجعل إنجازه استثنائيًا على المستوى القاري.

أهداف حاسمة

من ناحية أخرى، توضح الإحصاءات أن أهداف صلاح ساهمت بنسبة كبيرة في فوز المنتخب في مباريات حاسمة، سواء في دور المجموعات أو الأدوار الإقصائية، مع تعزيز حضوره القيادي داخل الملعب، ما يجعل دوره لا يقتصر على التسجيل فقط، بل على صناعة الفارق وتنظيم هجمات الفريق.

بهذا الإنجاز، يؤكد محمد صلاح أنه ليس مجرد نجم في الكرة المصرية، بل رمز مستمر للتميز القاري، ويضع معيارًا جديدًا للاعبين المصريين والأفارقة على حد سواء، معززًا مكانته بين أعظم اللاعبين في تاريخ أمم إفريقيا.