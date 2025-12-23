محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ في أمم أفريقيا

واصل النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب الفراعنة، تألقه اللافت في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما وصل إلى هدفه الثامن بقميص المنتخب الوطني في تاريخ مشاركاته بالبطولة القارية، ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم الكرة الأفريقية عبر العصور.

الهدف الثامن في شباك زيمبابوي

جاء الهدف الثامن لمحمد صلاح في بطولة كأس الأمم الأفريقية خلال مواجهة منتخب مصر أمام نظيره زيمبابوي، ضمن الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الثانية للنسخة رقم 35 من البطولة. ونجح صلاح في تسجيل الهدف الثاني للفراعنة، ليقود المنتخب لتحقيق فوز مهم بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب «أدرار» بمدينة أغادير المغربية.

انطلاقة قوية للفراعنة في البطولة

حقق منتخب مصر بداية مثالية في مشواره بالبطولة القارية، بعدما حصد أول ثلاث نقاط له في دور المجموعات، ليضع قدمًا ثابتة نحو المنافسة على التأهل للأدوار الإقصائية. وجاء الفوز ليمنح الجهاز الفني بقيادة حسام حسن دفعة معنوية كبيرة، خاصة مع الأداء القتالي للاعبين حتى صافرة النهاية.

صلاح.. قائد داخل وخارج الملعب

لم يكتف محمد صلاح بدوره التهديفي فقط، بل ظهر كقائد حقيقي داخل أرض الملعب، حيث قاد زملاءه بحماس كبير وساهم بخبراته الدولية في ترجيح كفة الفراعنة خلال لحظات المباراة الصعبة. ويواصل نجم ليفربول إثبات قيمته الكبيرة مع المنتخب، سواء من خلال الأهداف أو صناعة الفارق في المباريات الكبرى.

طموحات مصر نحو اللقب الثامن

يسعى منتخب مصر إلى مواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة، في ظل طموحات جماهيره العريضة في التتويج باللقب القاري للمرة الثامنة في تاريخه. ومع تألق محمد صلاح وبقية النجوم، تبدو حظوظ الفراعنة قوية في المنافسة، خاصة بعد انطلاقة موفقة تعكس جاهزية المنتخب للتحديات المقبلة في أمم أفريقيا



