قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفاو: منح الرئيس السيسي وسام أجريكولا نظرا لجهوده في تحقيق الأمن الغذائي
عمر مرموش يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر وزيمبابوي
ترتيب مجموعة الفراعنة في أمم أفريقيا بعد الانتصار على زيمبابوي
التركيز على جنوب أفريقيا.. مرموش يعلق على هدفه أمام زيمبابوي
يصل لـ 4 آلاف جنيه.. بشرى لأصحاب معاش تكافل وكرامة
الوحدة والتكاتف.. 4 قرارات لـ نادي القضاة بشأن الانتخابات المقبلة
محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ في أمم أفريقيا
بعد الفوز على زيمبابوي.. تعرف على موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة
الاحتلال ينسف مباني سكنية جنوب غزة
بصعوبة.. منتخب مصر يحرز أول ثلاث نقاط في افتتاح مشواره بأمم إفريقيا
نادي قضاة مصر يصدر بيانا مهما بشأن الانتخابات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ في أمم أفريقيا

محمد صلاح
محمد صلاح
رباب الهواري

واصل النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب الفراعنة، تألقه اللافت في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما وصل إلى هدفه الثامن بقميص المنتخب الوطني في تاريخ مشاركاته بالبطولة القارية، ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم الكرة الأفريقية عبر العصور.

الهدف الثامن في شباك زيمبابوي

جاء الهدف الثامن لمحمد صلاح في بطولة كأس الأمم الأفريقية خلال مواجهة منتخب مصر أمام نظيره زيمبابوي، ضمن الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الثانية للنسخة رقم 35 من البطولة. ونجح صلاح في تسجيل الهدف الثاني للفراعنة، ليقود المنتخب لتحقيق فوز مهم بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب «أدرار» بمدينة أغادير المغربية.

انطلاقة قوية للفراعنة في البطولة

حقق منتخب مصر بداية مثالية في مشواره بالبطولة القارية، بعدما حصد أول ثلاث نقاط له في دور المجموعات، ليضع قدمًا ثابتة نحو المنافسة على التأهل للأدوار الإقصائية. وجاء الفوز ليمنح الجهاز الفني بقيادة حسام حسن دفعة معنوية كبيرة، خاصة مع الأداء القتالي للاعبين حتى صافرة النهاية.

صلاح.. قائد داخل وخارج الملعب

لم يكتف محمد صلاح بدوره التهديفي فقط، بل ظهر كقائد حقيقي داخل أرض الملعب، حيث قاد زملاءه بحماس كبير وساهم بخبراته الدولية في ترجيح كفة الفراعنة خلال لحظات المباراة الصعبة. ويواصل نجم ليفربول إثبات قيمته الكبيرة مع المنتخب، سواء من خلال الأهداف أو صناعة الفارق في المباريات الكبرى.

طموحات مصر نحو اللقب الثامن

يسعى منتخب مصر إلى مواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة، في ظل طموحات جماهيره العريضة في التتويج باللقب القاري للمرة الثامنة في تاريخه. ومع تألق محمد صلاح وبقية النجوم، تبدو حظوظ الفراعنة قوية في المنافسة، خاصة بعد انطلاقة موفقة تعكس جاهزية المنتخب للتحديات المقبلة في أمم أفريقيا


 

محمد صلاح منتخب مصر اخبار الرياضة كأس الامم الافريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي

منتخب مصر

تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

موعد مباراة مصر وزيمبابوي وتشكيلة المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

مجانا.. مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة وتشكيل المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

منتخب مصر

شاهد مجانا .. القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

شوبير

شوبير : تقرير الطب الشرعي يحسم سبب وفاة السباح يوسف محمد

عمرو زكي

أمي مقهورة بسببي .. عمرو زكي يهاجم أبوتريكة وميدو والزمالك | إيه الحكاية؟

ترشيحاتنا

مجلس الشيوخ

بعد إقرار التعديلات.. الشروط الجديدة للانضمام لنقابة المهن الرياضية

الرئيس السيسي

الهريدي: تحركات الرئيس السيسي الإقليمية والدولية ترسم ملامح "نظام عالمي متوازن" وتعزز ركائز الأمن القومي الشامل

سرقة الكهرباء

هل يُفصل الموظف المتورط في قضايا سرقة الكهرباء؟ اعرف التفاصيل والعقوبات

بالصور

بالسعر والمواصفات.. تعرف على أحدث سيارات ‏DFSK‏ بالسوق المصري ‏

DFSK
DFSK
DFSK

أسعار مازدا 3 2010‏ المستعملة في مصر

مازدا 3 موديل 2010
مازدا 3 موديل 2010
مازدا 3 موديل 2010

لو معاك 200 ألف جنيه.. تركب بيهم عربية إيه؟

سيارات
سيارات
سيارات

توكبوكي الكوري في مطبخك.. طريقة تحضير كعك الأرز الكوري بخطوات سهلة

توكبوكي الكوري في مطبخك.. طريقة تحضير كعك الأرز الشهي بخطوات سهلة
توكبوكي الكوري في مطبخك.. طريقة تحضير كعك الأرز الشهي بخطوات سهلة
توكبوكي الكوري في مطبخك.. طريقة تحضير كعك الأرز الشهي بخطوات سهلة

فيديو

طبيبة التجميل المزيفة

أجهزة وفيلر بدون ترخيص.. تفاصيل ضبط طبيبة تجميل مزيفة وعلاقتها بالمشاهير

جنات مع الحسن عادل

الليلة حلوة تقترب من 2 مليون مشاهدة وتؤكد نجاح دويتو جنات والحسن عادل

أحمد العوضي

مش سنجل والأعلى أجرا مش غرور وكواليس الانفصال لأول مرة.. أحمد العوضي يكسر الصمت مع إسعاد يونس

صوفيا

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد